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САП проситиме для Стефанішиної заставу у розмірі 13,1 млн грн

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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САП проситиме для Стефанішиної заставу у розмірі 13,1 млн грн
Сума ймовірного незаконного збагачення, за даними САП, становить 13,9 млн грн
фото: соціальні мережі

Прокурор САП Віталій Рибалкін заявив, що Стефанішиній повідомили про підозру за трьома епізодами

Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме про застосування запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 13,1 млн грн для Ольги Стефанішиної. Про це повідомив прокурор САП Віталій Рибалкін під час перерви в судовому засіданні, передає «Главком».

За даними слідства, посадовиці оголосили підозру за трьома епізодами – незаконне збагачення, а також два факти внесення недостовірних відомостей до декларації. Зокрема, інкримінований епізод щодо незаконного збагачення пов'язаний із купівлею двох квартир у київському житловому комплексі «Файна Таун». Слідство вважає, що нерухомість загальною вартістю 13,9 млн грн було оформлено через близьку подругу підозрюваної.

Окрім цього, правоохоронці закидають Стефанішиній приховування фактів користування іншим майном та незадекларовані активи. Прокурор підкреслив, що інкримінована стаття про незаконне збагачення передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Раніше сама Ольга Стефанішина публічно коментувала процесуальні дії, зазначивши, що їй «не було й немає чого приховувати», а висунення підозри не є доказом вини.

Як відомо, колишня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та експосол України у США Ольга Стефанішина отримала нову підозру. 

Зазначається, що підозру Стефанішиній вручили детективи Національного антикорупційного бюро та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Вищий антикорупційний суд розглядає питання про обрання колишній урядовиці запобіжного заходу.

Нагадаємо, ще у 2020 році Ольга Стефанішина отримала підозру у справі НАБУ, в якій також фігурує колишня міністерка юстиції часів Віктора Януковича Олена Лукаш. Попри це, Стефанішина обіймала посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністра юстиції, а згодом була призначена послом України у США.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України у США лише нещодавно, 3 серпня.

Теги: Ольга Стефанішина САП

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