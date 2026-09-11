Правоохоронці повідомили про підозру духовному наставнику Путіна

СБУ підкреслила, що експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігуранта в інтересах країни-агресора

Служба безпеки зібрала доказову базу на митрополита РПЦ Георгія Шевкунова (відомого як Тихон), який підтримує збройну агресію РФ проти України та виправдовує воєнні злочини окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними слідства, фігурант є головним духовним наставником російського диктатора Володимира Путіна та одним із провідних ідеологів кремлівського режиму.

Як з’ясувало розслідування, Тихон одним із перших підтримав повномасштабне вторгнення РФ до України та закликав до сприяння збройним угрупованням країни-агресора. Встановлено, що вже у 2023 році його призначили керуючим так званої Кримської митрополії РПЦ на території українського півострова.

«На цій посаді клірик використовував можливості єпархії для всебічного поширення рашизму на тимчасово окупованій частині території України. Крім цього, Тихон регулярно бере участь у публічних виступах, де виправдовує обстріли українських міст та агітує за подальшу окупацію всієї території нашої держави», – наголосили правоохоронці.

СБУ підкреслила, що експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігуранта в інтересах країни-агресора. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили митрополиту Тихону про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Тривають комплексні заходи для притягнення Тихона до кримінальної відповідальності за злочини проти України.

До слова, у 2022 році Верховна Рада проголосувала за введення санкцій проти керівника Російської православної церкви, патріарха Кирила (Гундяєва). Санкції також на Тихона Шевкунова.