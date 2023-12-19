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СБУ викрила провокатора УПЦ МП, який сподівався отримати від Путіна російський паспорт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ викрила провокатора УПЦ МП, який сподівався отримати від Путіна російський паспорт
СБУ викрила 42-річну соратницю координаторки масових заворушень біля Києво-Печерської лаври
фото: пресслужба СБУ

Зловмисники називали збройну агресію РФ – «внутрішнім громадянським конфліктом» в Україні

Служба безпеки України викрила трьох зрадників, що працювали на інтереси Росії. Серед них – провокатор УПЦ МП, який сподівався отримати від диктатора Володимира Путіна російський паспорт. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Кіберфахівці Служби безпеки викрили трьох інтернет-агітаторів РФ у Київській та Харківській областях.

Як зазначають у відомстві, зловмисники називали збройну агресію РФ – «внутрішнім громадянським конфліктом» в Україні, займалися дискредитацією українських воїнів та розпалювали релігійну ненависть.

У Києві

Викрито 42-річну соратницю координаторки масових заворушень біля Києво-Печерської лаври. Під час цих подій навесні цього року вона закликала людей до опору законним діям правоохоронців. Встановлено, що ворожу агітацію фігурантка «розганяла» через власні сторінки у Фейсбуку і Телеграм із загальною аудиторією майже 5 тис. підписників.

На Київщині

Задокументовано протиправну діяльність мешканця Боярки, який поширював наративи кремля про «єдину московську церкву» в Україні і тим самим намагався розхитувати внутрішньо-політичну обстановку в столичному регіоні.

Для розповсюдження провокативних дописів він адміністрував власні сторінки у Фейсбуку, Телеграм та Вайбері, а також у заборонених «Одноклассниках» і «Вконтакте» із загальною аудиторією 5 тис. користувачів.

Також на початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисник написав заяву до «управління президента Росії по роботі зі зверненнями громадян та організацій» на отримання громадянства країни-агресора.

У Харкові

Заблоковано злочинну діяльність 47-річної місцевої жительки, яка викладала у соцмережах фейкові сюжети російського «воєнкора» Олександра Сладкова про війну в Україні.

Крім того, під час боїв за Маріуполь вона поширила сфабриковане окупантами відео, в якому хотіли дискредитувати захисників «Азовсталі».

Наразі за двома фактами, викритими у столичному регіоні, матеріали скеровано до суду, за іншим – триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській і Харківській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.

«Для ведення інформаційно-підривної діяльності на користь окупантів їхні поплічники використовували власні акаунти у соцмережах та популярних месенджерах», – йдеться в повідомленні.

Там вони публікували «авторський» деструктивний контент або поширювали антиукраїнські заклики прокремлівських провокаторів з України та російських «топових» пропагандистів.

Раніше повідомлялося, у Запоріжжі хористка Московської церкви «наводила» ворожі ракети на позиції ЗСУ.

Теги: Маріуполь СБУ паспорт інтернет Київщина розслідування

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