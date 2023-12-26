УПЦ МП стала на захист своїх митрополитів, звинувачених у роботі на Росію

УПЦ МП рахує свої зруйновані церкви та убитих священників, проте продовжують гнути промосковську лінію

Церква Московського патріархату в Україні вважає, що кримінальні провадження щодо її ієрархів, духовенства та вірян ґрунтуються на «сумнівних доказах». Про це йдеться у повідомленні Центру інформації УПЦ (МП) щодо сьогоднішнього засідання у Пантелеймонівському жіночому монастирі (Феофанії) під головуванням митрополита Онуфрія.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Керуючий справами Української православної церкви (МП) митрополит Антоній заявив, що у 2023 році «вперше в новітній історії УПЦ» почастішали факти кримінального переслідування ієрархів, духовенства та вірян. Він підкреслив, що «великий резонанс» викликали судові процеси над митрополитами Тульчинським і Брацлавським Іонафаном, Вишгородським і Чорнобильським Павлом, Черкаським і Канівським Феодосієм, Банченським Лонгином.

«У всіх цих випадках підстави притягнення до кримінальної відповідальності та докази, якими обґрунтовують обвинувачення, мають сумнівний характер», – заявив митрополит.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Варто нагадати про законопроєкт № 10126 «Про внесення зміни до статті 16 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації». Він передбачає доповнення переліку правових підстав для припинення за рішенням суду діяльності релігійних організацій, уповноважені особи яких засуджені за вчинення злочину проти основ національної безпеки України або за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтями 161, 258 – 258-6, 436 – 438, 442, 447 Кримінального кодексу України.

Це статті – «порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками», «терористичний акт», «пропаганда війни», «планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни», «порушення законів та звичаїв війни», «геноцид» та «найманство».

В той самий час, як московських ієрархів в Україні звинувачують у пропаганді війни, вони самі визнають її руйнівні наслідки щодо своїх церков та священників. Зокрема, митрополит Антоній визнав, що через дії російських загарбників загинули 14 священнослужителів, 20 кліриків отримали поранення, а ще п’ять вважаються зниклими безвісти.

Крім того, зруйновано 119 храмів та молитовних приміщень, пошкоджено 329 храмів, зруйновано або значно пошкоджено 30 монастирів УПЦ (МП). Не дивлячись на усе це, Московський патріархат продовжує виправдовувати свої священників, які пропагують «руський мір», та безпідставно звинувачує правоохоронців у начебто незаконному їх переслідуванні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, патріарх Кирило, глава Російської православної церкви, яка зараховує УПЦ МП до свого лона, закликав росіян йти на війну проти України. За його словами, сьогодні перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з тієї боротьби, яку проти неї розв’язали «сили зла».

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про заборону релігійних організацій, які повʼязані з РФ. Рішення підтримали 267 народних обранців, при цьому деякі з них вимагали не голосувати за законопроєкт, погрожуючи карою Божою.

Шостий апеляційний адміністративний суд встановив, що УПЦ МП з’єднана з Помісними православними церквами через Російську православну церкву (РПЦ). Зокрема, Українська православна церква Московського Патріархату у своєму управлінні керується постановами Архієрейського Собору РПЦ від 25-27 жовтня 1990 року. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Хто працює під брендом «УПЦ»? Суд поставив крапки на «i».