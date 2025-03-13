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Російська агентка планувала скоїти подвійний теракт у Миколаєві

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Російська агентка планувала скоїти подвійний теракт у Миколаєві
Правоохоронці затримали жінку «на гарячому»
фото: Служба безпеки України

Ворожі спецслужби хотіли вбити якомога більше людей

Служба безпеки України затримала мешканку Дніпропетровщини, яку підозрюють у підготовці подвійного теракту в Миколаєві на замовлення російської ФСБ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За версією слідства, жінка мала встановити саморобну вибухівку під капотом запаркованої у дворі автівки, а потім дистанційно її підірвати. Коли на місце прибули б поліцейські та рятувальники, агентка підірвала б і другу вибухівку, яку вона замаскувала на дереві в кількох метрах від замінованого авто. 

Російська агентка планувала скоїти подвійний теракт у Миколаєві фото 1
фото: Служба безпеки України
Російська агентка планувала скоїти подвійний теракт у Миколаєві фото 2
фото: Служба безпеки України

Вибухівка була додатково начинена металевими гайками для підсилення дії ураження. Російські спецслужби хотіли вбити й важко поранити максимальну кількість людей, щоб спровокувати паніку в Миколаєві, зауважує СБУ.

Правоохоронці завчасно викрили підозрювану і затримали її «на гарячому», коли вона намагалася закласти вибухівку під авто в комендантську годину. Згодом з’ясувалося, що російські спецслужби завербували жінку у лютому 2025 року через Телеграм-канал з пошуку «легких грошей».

Раніше у Миколаєві була затримана студентка, яка збиралася влаштувати вибух біля адмінбудівлі поліції. Дівчина теж діяла за вказівками російських кураторів.

Також «Главком» повідомляв, що у Хмельницькій області Служба безпеки затримала ворожого агента, який шпигував за військовими аеродромами і готував теракт біля місцевого ТЦК.

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Теги: теракт СБУ Україна російські агенти

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