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Справу львівського псевдоактивіста Стахіва скеровано до суду

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Справу львівського псевдоактивіста Стахіва скеровано до суду
«Активіст» організував «курси-інтенсиви» із журналістики та правозахисту, обіцяючи учасникам посвідчення журналіста від недіючого медіа
фото: viv.gp.gov.ua/ua

Блогер стверджував, що російську агресію нібито спричинили «треті країни», які «спровокували» Москву до вторгнення в Україну

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно 40-річного мешканця Львова. Йому інкримінують поширення інформації про розташування Збройних Сил України та шахрайство. Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.

У повідомленні не називають імені підозрюваного, однак з деталей справи стає зрозуміло, що мова йде про Остапа Стахіва.

Слідством встановлено, що у січні 2024 року обвинувачений, позиціонуючи себе як активіст, під час прямого ефіру розповсюдив інформацію про розташування особового складу одного з відділів ТЦК на Рівненщині, вказавши дані, які могли сприяти ідентифікації військових на місцевості. Відеозапис цього етеру він оприлюднив на своїх сторінках у Facebook та Telegram.

У соцмережах він стверджував, що російську агресію нібито спричинили «треті країни», які «спровокували» Москву до повномасштабного вторгнення в Україну.

Також його звинувачують у шахрайстві. Він організував «курси-інтенсиви» із журналістики та правозахисту, обіцяючи учасникам посвідчення журналіста від недіючого медіа. Вартість курсів становила 7 тис. грн. Проте газета не була зареєстрована, а отримані посвідчення не мали юридичної сили.

Під час обшуків у житлі Стахіва правоохоронці знайшли мобільні телефони та інші докази «злочинної діяльності». Йому повідомили про підозри: ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану); ч. 1 і ч. 2 ст. 190 (шахрайство).

Нагадаємо, Нацполіція спільно з СБУ 25 вересня прийшли з обшуками до львівського псевдоактивіста Остапа Стахіва, який видавав фіктивні посвідчення журналіста. Згодом стало відомо, що правоохоронці повідомили про підозру львівському блогеру за «злив» локацій Збройних сил України та шахрайство. 

Раніше повідомлялося, псевдоактивіст та блогер Остап Стахів проігнорував виклик до суду Львова. За словами прокурора, Стахіва двічі викликали до суду – 25 вересня та 27 вересня, куди він обидва рази не з’явився та не повідомив про причини своєї відсутності. 

Як відомо, обрати Стахіву запобіжний захід вдалося лише з п'ятого разу, оскільки той відводив суддю, прокурора та слідчого. Зокрема, суд визнав, що Стахів зловживає своїм правом на відвід.

У грудні 2024 року Остап Стахів вийшов із СІЗО після того, як його прихильники внесли за нього заставу у 908 тис. грн. Його підозрюють у незаконному поширенні локацій ЗСУ та шахрайстві.

До слова, у 2021 році співробітники Служби безпеки України вручили Остапу Стахіву підозру за статтею про повалення конституційного ладу. У тому ж році суд арештував лідера антивакцинаторів із заставою у мільйон гривень. Згодом, він вийшов із СІЗО під заставу в мільйон гривень

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Теги: шахрайство прокурор слідство Facebook Telegram блогер Львів

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