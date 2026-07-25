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На Прикарпатті під суд потрапив чоловік, який виправдовував війну РФ і ховався від СБУ в лісі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Прикарпатті під суд потрапив чоловік, який виправдовував війну РФ і ховався від СБУ в лісі
Зловмисник штовхнув офіцера СБУ, перестрибнув 1,5-метровий паркан і втік у напрямку лісу
фото з відкритих джерел

Чоловік поширював у соцмережах російські пропагандистські матеріали та під час обшуку штовхнув правоохоронця і втік

Верховинський районний суд Івано-Франківської області засудив до трьох років позбавлення волі чоловіка, який виправдовував війну Росії проти України. Під час затримання підсудний утік від Служби безпеки України та кілька днів переховувався у лісі поблизу румунського кордону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як ідеться у вироку суду, обвинувачений використовував власний обліковий запис у соцмережі Facebook для поширення матеріалів, що виправдовували повномасштабне вторгнення РФ до України та викривляли факти збройної агресії. Зокрема:

4 липня 2023 року чоловік поширив відеозапис, у якому виправдовувалася збройна агресія РФ проти України та висувалися звинувачення на адресу української влади щодо «невиконання Мінських угод»;

8 грудня 2024 року він залишив під дописом коментар, у якому прямо звинувачував українських політиків у розв’язанні війни, ігноруючи факт збройного нападу з боку Росії.

28 травня 2025 року о 04:47 ранку за місцем проживання фігуранта в селі Перехресне правоохоронці провели санкціонований обшук. Під час слідчих дій у кімнаті виявили та вилучили мобільний телефон із активним обліковим записом у Facebook.

Після оголошення письмового повідомлення про підозру та затримання слідчий дав вказівку супроводити чоловіка до службового автомобіля.

Скориставшись тим, що з нього зняли кайданки для прощання з матір’ю і неповнолітніми родичами, підозрюваний застосував фізичне насильство до начальника Верховинського районного відділу УСБУ – сильно штовхнув його в груди. Внаслідок удару правоохоронець втратив рівновагу та впав на землю, а зловмисник перестрибнув 1,5-метровий паркан і втік у напрямку лісу.

Утікач пройшов пішки крізь лісовий масив до села Довгополе, перетнув річку та дістався Чернівецької області. Лише за три дні, в ніч проти 31 травня 2025 року, його розшукали й затримали співробітники СБУ та прикордонники в хаті в селі Верхній Ялівець біля українсько-румунського кордону.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину не визнав. Він переконував суд, що нікого не штовхав, а просто втік, побоюючись затримання, і стверджував, що поширення відео було «проявом свободи слова». Також він заявляв, нібито до його акаунта мали доступ інші особи, проте жодних заяв до поліції чи дій щодо зміни пароля він не робив.

Верховинський районний суд Івано-Франківської області ухвалив визнати чоловіка винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 436–2 (виправдовування збройної агресії РФ), ч. 2 ст. 436–2 (поширення матеріалів із виправдовуванням агресії) та ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) КК України. Йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі без конфіскації майна.

Також із засудженого належить стягнути на користь держави 29 564,32 грн за проведення судових лінгвістичних експертиз.

Вирок може бути оскаржений до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 30 днів.

Раніше Служба безпеки затримала двох прокремлівських агітаторів, які виправдовували збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів. 

До слова, за доказовою базою Служби безпеки по 12 і 10 років ув’язнення отримали двоє інформаторів ФСБ, яких контррозвідка СБУ викрила у квітні 2024 року на Хмельниччині. Як встановило розслідування, зловмисники відстежували для ворога місця дислокації оперативних аеродромів ЗСУ на заході України.

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Теги: обшук розслідування СБУ телефон агресія колабораціонізм

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