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«Назавжди мама». Залужний показав книгу про справжнє обличчя війни (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Назавжди мама». Залужний показав книгу про справжнє обличчя війни (фото)
Залужний закликав берегти своїх мам
фото: Facebook/Валерій Залужний

Валерій Залужний підтримав жінок, які шукають зниклих на війні дітей

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний показав унікальну книгу, яка описує справжній жах війни. Допис Залужний опублікував у Facebook.

«У моїх руках книга, написана мамою, яка проходить через найважче з можливих випробувань – пошуки сина», – зазначив він, показавши книгу «Лемберґ. Мамцю, ну не плач», яку написала письменниця Олена Чернінька.

Залужний показав книгу «Лемберґ. Мамцю, ну не плач», яку написала письменниця Олена Чернінька
Залужний показав книгу «Лемберґ. Мамцю, ну не плач», яку написала письменниця Олена Чернінька
фото: Facebook/Валерій Залужний

Чернінька є матір’ю, яка шукає зниклого на війні сина. Так, Валерій Залужний вирішив своєю публікацією підтримати її, а також інших жінок, яких спіткала подібна доля.

«Цією публікацією я просто хочу її підтримати і нагадати про біль, що з ним живуть тисячі матерів, які, як пані Олена, віддали на боротьбу за Україну найдорожче – своїх дітей. Вони чекають, вони втрачають, вони плачуть. Мабуть, неможливо висушити ці сльози. Але так хочеться це зробити - бодай на хвилину забрати їхній біль», – зауважив ексголовком ЗСУ.

За словами Залужного, книга «Лемберґ» не просто про сина, якого досі шукає мама – це книга саме про війну та її справжнє обличчя.

«Щосекунди війна приносить біль, який відчувається в кожному слові цієї розповіді. Ця книга наскрізь у материнських сльозах. Ця книга про справжніх – справжніх воїнів, справжніх друзів, справжніх українців, які боронять Україну. І саме завдяки справжнім вона у нас є», – каже Залужний.

Посол зазначив, що також ця книга розповідає про материнську любов. Вітак, він закликав берегти та шанувати своїх мам.

«Сини і доньки мають знати про неї. Це не просто почуття – це постійний душевний звʼязок і відповідальність перед собою за свою дитину.

Вона назавжди мама…. навіть коли син залишився лише в її спогадах і серці. Вона продовжує бути мамою… Для неї він завжди дитина. На кожній сторінці. У кожному слові. У самому серці. Адже вона мама», – додав він.

Нагадаємо, після відставки Валерій Залужний зник із публічного простору. Колишній головнокомандувач ЗСУ 10 липня став до роботи послом України у Великій Британії. Як дізнався «Главком», 3 липня Залужний вирушив до Британії для роботи послом.

Нагадаємо, що Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України в Британії.

До слова, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний став третім генералом, якого Київ призначив послом. До нього були колишній очільник Міноборони, генерал-лейтенант у відставці Андрій Таран та генерал-майор запасу Олександр Поліщук.

Між тим, на благодійний аукціон «Медіа-кава» було виставлено зустріч із Залужним. Станом на ранок 4 липня найбільша ставка на те, щоб випити каву із колишнім головкомом, сягнула 250 тис.

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Теги: війна мама син Валерій Залужний книги

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