«Назавжди мама». Залужний показав книгу про справжнє обличчя війни (фото)

Валерій Залужний підтримав жінок, які шукають зниклих на війні дітей

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний показав унікальну книгу, яка описує справжній жах війни. Допис Залужний опублікував у Facebook.

«У моїх руках книга, написана мамою, яка проходить через найважче з можливих випробувань – пошуки сина», – зазначив він, показавши книгу «Лемберґ. Мамцю, ну не плач», яку написала письменниця Олена Чернінька.

Залужний показав книгу «Лемберґ. Мамцю, ну не плач», яку написала письменниця Олена Чернінька фото: Facebook/Валерій Залужний

Чернінька є матір’ю, яка шукає зниклого на війні сина. Так, Валерій Залужний вирішив своєю публікацією підтримати її, а також інших жінок, яких спіткала подібна доля.

«Цією публікацією я просто хочу її підтримати і нагадати про біль, що з ним живуть тисячі матерів, які, як пані Олена, віддали на боротьбу за Україну найдорожче – своїх дітей. Вони чекають, вони втрачають, вони плачуть. Мабуть, неможливо висушити ці сльози. Але так хочеться це зробити - бодай на хвилину забрати їхній біль», – зауважив ексголовком ЗСУ.

За словами Залужного, книга «Лемберґ» не просто про сина, якого досі шукає мама – це книга саме про війну та її справжнє обличчя.

«Щосекунди війна приносить біль, який відчувається в кожному слові цієї розповіді. Ця книга наскрізь у материнських сльозах. Ця книга про справжніх – справжніх воїнів, справжніх друзів, справжніх українців, які боронять Україну. І саме завдяки справжнім вона у нас є», – каже Залужний.

Посол зазначив, що також ця книга розповідає про материнську любов. Вітак, він закликав берегти та шанувати своїх мам.

«Сини і доньки мають знати про неї. Це не просто почуття – це постійний душевний звʼязок і відповідальність перед собою за свою дитину.

Вона назавжди мама…. навіть коли син залишився лише в її спогадах і серці. Вона продовжує бути мамою… Для неї він завжди дитина. На кожній сторінці. У кожному слові. У самому серці. Адже вона мама», – додав він.

Нагадаємо, після відставки Валерій Залужний зник із публічного простору. Колишній головнокомандувач ЗСУ 10 липня став до роботи послом України у Великій Британії. Як дізнався «Главком», 3 липня Залужний вирушив до Британії для роботи послом.

Нагадаємо, що Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України в Британії.

До слова, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний став третім генералом, якого Київ призначив послом. До нього були колишній очільник Міноборони, генерал-лейтенант у відставці Андрій Таран та генерал-майор запасу Олександр Поліщук.

Між тим, на благодійний аукціон «Медіа-кава» було виставлено зустріч із Залужним. Станом на ранок 4 липня найбільша ставка на те, щоб випити каву із колишнім головкомом, сягнула 250 тис.