Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ДТП у Хмельницькому: автівка влетіла в зупинку громадського транспорту

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ДТП у Хмельницькому: автівка влетіла в зупинку громадського транспорту
ДТП у Хмельницькому: попередньо, пошкоджено ще два транспортні засоби
фото: Новини Хмельницького

ДТП сталася вранці сьогодні, 18 листопада, біля перехрестя вулиць Зарічанська та Перемоги

На вулиці Зарічанській у Хмельницькому сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Про це повідомили у патрульній поліції Хмельницької області.

ДТП сталася вранці сьогодні, 18 листопада, біля перехрестя вулиць Зарічанська та Перемоги. Там розташована зупинка громадського транспорту і саме в неї вʼїхало авто. Також, попередньо, пошкоджено ще два транспортні засоби.

За попередньою інформацією – троє загиблих. Серед них дві жінки віком 53 та 56 років. Офіційної інформації про це та інші обставини ДТП від поліції чи рятувальників поки немає.

«Рух транспортних засобів перекритий від вулиці Перемоги до вулиці Свободи», – додали в патрульній поліції станом на 8:05. 

Нагадаємо, 15 листопада близько 18 години на автодорозі М-30 в межах с. Краснопілка Гайсинського району сталась аварія. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Вінниччини повідомили. За попередньою інформацією слідства, 60-річний водій вантажного автомобіля Skania з напівпричепом допустив наїзд на пішохода, який перебував на проїжджій частині автодороги за межами пішохідного переходу. Від отриманих травм 47-річний житель с. Краснопілка помер на місці події.

 

Читайте також:

Теги: Хмельницький ДТП зупинка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лікарка Хмельницької МСЕК Алла Кіндзерська в 2019 році вклалася у будівництво в Хорватії
Елітні маєтки, нерухомість у Хорватії. Що відомо про статки колишньої лікарки МСЕК з Хмельницького
13 листопада, 15:54
Антикорупційний суд наголосив, що інформація, яка містить охоронювану законом лікарську таємницю, надасть змогу слідству в подальшому використовувати її як докази
Судді та прокурори... Суд арештував понад 1,5 тис. «інвалідних» справ Крупи
11 листопада, 14:36
Адвокат Крупи видала цікаву деталь. Виявляється, що більшу частину вилучених коштів, знайдено у кімнатах, якими підозрювана начебто не користується
Крупа вперше пояснила, звідки в її помешканні взялася купа доларів
9 листопада, 10:15
Водію автомобіля DAF повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту
Смертельна аварія на переході у Дарницькому районі: водій вантажівки отримав підозру
6 листопада, 12:17
38-річний українець загинув внаслідок ДТП у Німеччині
У Німеччини автомобіль збив українця-евакуаторника на смерть
2 листопада, 14:17
Через ДТП на Берестейському проспекті ускладнений рух у напрямку центру міста
На Берестейському проспекті масштабна аварія із перевертанням, рух ускладнено (відео)
1 листопада, 12:33
Нетверезий водій скоїв ДТП на Великій кільцевій (фото)
Нетверезий водій скоїв ДТП на Великій кільцевій (фото)
29 жовтня, 16:15
Олександр Завроцький був директором Департаменту охорони здоров’я Хмельницької ОВА
Ліквідація МСЕК. На Хмельниччині прийнято кадрові рішення
24 жовтня, 11:59
Під загрозою виробництво товарів для оборони: «Укрметалургпром» закликав уряд поновити систему бронювання
Ми можемо втратити найцінніші кадри: «Укрметалургпром» закликав уряд відновити бронювання
19 жовтня, 10:44

Події в Україні

ДТП у Хмельницькому: автівка влетіла в зупинку громадського транспорту
ДТП у Хмельницькому: автівка влетіла в зупинку громадського транспорту
Росіяни обстріляли Харківщину: є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури
Росіяни обстріляли Харківщину: є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури
Суми: внаслідок атаки вже 11 загиблих і понад 80 поранених
Суми: внаслідок атаки вже 11 загиблих і понад 80 поранених
Втрати ворога станом на 18 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 18 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Атаки РФ по Запорізькій області: є поранені та руйнування інфраструктури
Атаки РФ по Запорізькій області: є поранені та руйнування інфраструктури
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 листопада: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 листопада: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 листопада: ситуація на фронті
90K
Командир Грузинського легіону, який воює в Україні, попередив про небезпеку
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 листопада 2024
31K
Перший постріл й одразу влучання. Повітряні сили ЗСУ показали військову, яка збила крилату ракету
20K
Азовець розповів, як його катував у полоні земляк із Харкова
6949
Коксівне вугілля Покровська має залишатися під контролем України – Bloomberg

Новини

Світ реагує на дозвіл Україні бити по Росії, влада Москви заявила про удари БпЛА: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
На Заході дощитиме, на решті території сухо: прогноз погоди на 18 листопада
Сьогодні, 06:00
18 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Вчора, 09:29
Росія здійснила масовий пуск ракет різних типів по Україні, Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно з проясненнями та без дощу: прогноз погоди на 17 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua