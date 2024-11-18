ДТП у Хмельницькому: автівка влетіла в зупинку громадського транспорту

ДТП у Хмельницькому: попередньо, пошкоджено ще два транспортні засоби

ДТП сталася вранці сьогодні, 18 листопада, біля перехрестя вулиць Зарічанська та Перемоги

На вулиці Зарічанській у Хмельницькому сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Про це повідомили у патрульній поліції Хмельницької області.

ДТП сталася вранці сьогодні, 18 листопада, біля перехрестя вулиць Зарічанська та Перемоги. Там розташована зупинка громадського транспорту і саме в неї вʼїхало авто. Також, попередньо, пошкоджено ще два транспортні засоби.

За попередньою інформацією – троє загиблих. Серед них дві жінки віком 53 та 56 років. Офіційної інформації про це та інші обставини ДТП від поліції чи рятувальників поки немає.

«Рух транспортних засобів перекритий від вулиці Перемоги до вулиці Свободи», – додали в патрульній поліції станом на 8:05.

Нагадаємо, 15 листопада близько 18 години на автодорозі М-30 в межах с. Краснопілка Гайсинського району сталась аварія. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Вінниччини повідомили. За попередньою інформацією слідства, 60-річний водій вантажного автомобіля Skania з напівпричепом допустив наїзд на пішохода, який перебував на проїжджій частині автодороги за межами пішохідного переходу. Від отриманих травм 47-річний житель с. Краснопілка помер на місці події.