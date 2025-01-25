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У Чернігові священники пропонують хрестити дітей онлайн

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Чернігові священники пропонують хрестити дітей онлайн
Отцю Роману доводилося проводити хрещення по відеозв'язку
фото: скріншот із відео

Послуга стала актуальною через те, що хтось із родичів чи хрещених батьків перебуває на фронті

У Чернігові священники пристосувалися до умов війни, пропонуючи можливість проводити хрещення дітей у дистанційному форматі. Таку практику запровадили в окремих храмах міста після початку повномасштабного вторгнення росії. Про це повідомляє ресурс Cheline.

Настоятель Кафедрального собору Святої Великомучениці Катерини Роман (Кіник) розповів, що хрещення іноді проводять за допомогою відеозв’язку. Це рішення стало актуальним через те, що хтось із родичів чи хрещених батьків перебуває на фронті.

 «Буває, що батьки хочуть обрати хрещеного, але він зараз захищає Україну. У таких випадках вмикають телефон, і хрещений виходить на зв’язок. На місці є дружина хрещеного, яка тримає телефон, і він долучається до таїнства», – пояснює отець Роман.

Священник зазначає, що цей формат не суперечить церковним канонам. Людина, навіть перебуваючи онлайн, духовно бере участь у хрещенні, що робить його повноцінним. Після повернення хрещений зможе взяти дитину на руки, подарувати їй свою любов і тепло.

Раніше священник, який 10 років служив у Московській церкві, розповів, що змусило його перейти до ПЦУ. 

Також священник розповів, чому його парафіяни відмовлялися молитися українською. 

Також у Швейцарії церква задля експерименту замінила у сповідальні священника на цифровий аватар Ісуса.

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Теги: церква телефон хрещення Чернігів дружина батьки священник роман

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У Чернігові священники пропонують хрестити дітей онлайн
У Чернігові священники пропонують хрестити дітей онлайн
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