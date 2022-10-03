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Співпрацює з рашистами: на Донеччині поліція повідомила про підозру гауляйтеру

Альона Боженко
glavcom.ua
Співпрацює з рашистами: на Донеччині поліція повідомила про підозру гауляйтеру
Заочно повідомлено про підозру гауляйтеру окупованого селища на Донеччині
фото: Донецька обласна прокуратура

За інформацією правоохоронців чоловік добровільно співпрацює з окупантами із березня 2022 року

Жителю окупованої частини Волноваського району повідомили про підозру через те, що він вирішив «очолив» захоплене окупантами селище. Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Слідчі повідомили, що вже у березні 2022 року колишній працівник промислового підприємства Донецької області почав добровільно співпрацювати з окупаційною владою РФ.

«Підозрюваний співпрацює з так званою військовою комендатурою окупантів, бере участь у спільних нарадах, здійснює видачу «перепусток» для виїзду громадян за межі селища», – йдеться у повідомленні.

За співпрацю чоловіку надали посаду «т.в.о. голови адміністрації Володимирівки», яку росіяни захопили майже на початку війни. Також гауляйтер займається «визначенням» черги ремонту будівель, «складає» списки осіб на отримання пенсійних виплат та іншої соціальної допомоги від РФ.

«За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури мешканцю смт Володимирівка Волноваського району заочно повідомлено про підозру у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники заявляють, що гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо повернувся на «робоче місце».

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Теги: арешт поліція десант росіяни

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