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Директор НАБУ відреагував на звинувачення у фіктивному усиновленні (відео)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Директор НАБУ відреагував на звинувачення у фіктивному усиновленні (відео)
Кривонос відмовився коментувати звинувачення у фіктивному усиновленні
фото: glavcom.ua

Директор НАБУ назвав інформацію сфальшованою та заявив, що не має наміру її коментувати

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос висловився щодо звинувачення про нібито фіктивне усиновлення. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

«Я своє ставлення до цього висказав. Я не збираюсь коментувати сфальшовану маячню», – заявив Кривонос, відповідаючи на запитання щодо цієї інформації.

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Раніше генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ. За його словами, Кривоноса підозрюють у підробленні офіційних документів для отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі та фіктивному усиновленні, яке нібито мало штучно створити підстави для уникнення відповідальності у суді.

Кравченко стверджує, що у 2009 році Голосіївський районний суд Києва визнав Кривоноса винним у підкупі виборців, однак звільнив від покарання через те, що на його утриманні перебувала малолітня дитина. За версією генпрокурора, перед цим Кривонос разом із матір'ю хлопчика подав заяву про визнання батьківства, після чого його було зазначено батьком у свідоцтві про народження. Водночас офіційно підроблення цього документа не встановлено.

Кравченко заявив, що впевнений у зібраній доказовій базі та може оприлюднити відповідні матеріали. Водночас Кривонос раніше заявив під час брифінгу, що підозру йому ніхто не вручав.

Брифінг за участі директора НАБУ та керівника САП

Раніше стало відомо, що Руслан Кравченко виїхав за межі України. Згодом «Главком» з’ясував, що генпрокурор перебуває у Франції в межах закордонного відрядження. Його виїзд відбувся на тлі заяви про відставку та загострення конфлікту з НАБУ і САП.

14 вересня президент України Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. 

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Теги: НАБУ Офіс Генерального прокурора Олександр Клименко САП Семен Кривонос Руслан Кравченко операція «Карфаген»

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