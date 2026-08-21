Антикорупційний суд відклав обрання запобіжного заходу Ірині Мудрій

Експосадовиця Офісу президента попросила час на лікування, тоді як прокурор САП заявив про ризик її втечі

Вищий антикорупційний суд відклав обрання запобіжного заходу колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій. Суд частково задовольнив клопотання сторони захисту, а наступне засідання призначив на 24 серпня. Про це повідомляє «Главком».

Під час засідання адвокати Мудрої попросили відкласти розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу. Захист пояснив, що не встиг ознайомитися з матеріалами справи.

Крім того, адвокати посилалися на стан здоров'я колишньої посадовиці. Перед ухваленням рішення Мудра натякнула, що її діагноз стосується жіночого здоров'я, та попросила надати їй тиждень на лікування.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури натомість заявив про ризик втечі підозрюваної. За його словами, якби стан здоров'я Мудрої справді вимагав госпіталізації, «жоден лікар її не відпустив би». На це один з адвокатів Мудрої відповів прокурору: «А тепер уявіть з цим діагнозом своїх жінок».

Сторона обвинувачення просить суд обрати Мудрій запобіжний захід із заставою у розмірі 150 млн грн.

Зрештою суддя ВАКС частково задовольнив клопотання захисту про відкладення. 21 серпня прокурор має оголосити текст підозри та представити позицію сторони обвинувачення. Сам запобіжний захід цього дня Мудрій не обиратимуть. Наступне засідання, на якому продовжиться розгляд питання про запобіжний захід, відбудеться 24 серпня о 15:00.

На початку засідання захист також просив проводити розгляд у закритому режимі. Адвокати пояснили це тим, що під час слухання можуть бути оприлюднені відомості про стан здоров'я Мудрої та її родичів, адреси проживання та інша особиста інформація.

Прокурор САП виступив проти закритого засідання. Суддя Ігор Строгий відмовив у задоволенні клопотання захисту, тому розгляд залишився відкритим.

Нагадаємо, 19 серпня НАБУ та САП повідомили про проведення масштабної спецоперації «Форест Гамп» із викриття діяльності злочинної організації. За даними антикорупційних органів, у справі фігурують народні депутати, посадовці Офісу президента, Кабінету міністрів та інших органів державної влади.

Правоохоронці заявили про проведення понад 20 обшуків. У НАБУ наголосили, що операція спрямована на викриття та припинення діяльності злочинної організації, яка, за версією слідства, мала вплив на ухвалення рішень у державних органах.

Згодом НАБУ оприлюднило подробиці операції та записи розмов фігурантів. За даними слідства, викрито групу, яка організувала легалізацію 150 млн грн, отриманих злочинним шляхом. Кошти через рахунки підставних компаній нібито ввели в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».

У НАБУ заявили, що до групи входили заступник керівника Офісу президента, колишній народний депутат, голова правління та голова наглядової ради державного банку, а також інші особи. Усім учасникам групи повідомлено про підозру у відмиванні коштів.