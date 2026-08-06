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Стефанішиній обрано запобіжний захід у вигляді 6 млн грн застави

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Стефанішиній обрано запобіжний захід у вигляді 6 млн грн застави
Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні
фото: Суспільне Новини/Іван Антипенко

НАБУ підозрює Стефанішину в незаконному збагаченні та поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 6 млн грн до колишньої віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Про це пише «Главком» із посиланням на ВАКС.

Водночас суд повністю задовольнив клопотання в частині покладення на підозрювану низки процесуальних обов’язків. Ексчиновниця зобов’язана:

  • прибувати за викликом до детективів НАБУ, прокурора, слідчого судді або суду;
  • повідомляти про зміну свого місця проживання;
  • утримуватися від спілкування з особами, визначеними в ухвалі слідчого судді.

Національне антикорупційне бюро підозрює Стефанішину в незаконному збагаченні та поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації. За даними слідства, у деклараціях експосолки відсутня інформація про дві квартири в Києві, витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування автомобілем Mercedes-Benz, а також дані про оплату авіаквитків і лікування її матері.

За інформацією кореспондентки «Суспільного» із зали суду, Стефанішина повідомила, що планує працювати, але не на держпосаді. Також вона додала, що не має грошей для внесення застави, проте буде їх шукати та радитись з адвокатами.

Нагадаємо, 5 серпня колишня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та експосол України у США Ольга Стефанішина отримала нову підозру за трьома епізодами. Йдеться про незаконне збагачення, а також два факти внесення недостовірних відомостей до декларації. Зокрема, інкримінований епізод щодо незаконного збагачення пов'язаний із купівлею двох квартир у київському житловому комплексі «Файна Таун». Слідство вважає, що нерухомість загальною вартістю 13,9 млн грн було оформлено через близьку подругу підозрюваної.

Окрім цього, правоохоронці закидають Стефанішиній приховування фактів користування іншим майном та незадекларовані активи. Прокурор підкреслив, що інкримінована стаття про незаконне збагачення передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Теги: слідство Ольга Стефанішина Вищий антикорупційний суд НАБУ

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