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Стефанішина розплакалася в суді під час розгляду запобіжного заходу (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Стефанішина розплакалася в суді під час розгляду запобіжного заходу (відео)
Суд оголосить запобіжний захід Ользі Стефанішиній 6 серпня
фото: скриншот з відео

Під час суду прокурор попросив призначити заставу у розмірі 13 млн грн

Вищий антикорупційний суд 5 серпня розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому послу України у США Ользі Стефанішиній, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТСН.

Під час суду прокурор попросив призначити заставу у розмірі 13 млн грн. Своєю чергою, адвокатка виступила із зустрічним клопотанням та попросила зменшити суму застави до 10 млн грн.

Стефанішина під час засідання суду зазначила, що не має необхідних коштів для внесення такої застави, після чого розплакалася.

«Тому з «міфічними грошима», які, на думку сторони обвинувачення, можуть бути у мене в наявності, я не можу забезпечити внесення застави своїми власними коштами в запропонованому обсязі», – сказала Стефанішина.

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ВАКС оголосить запобіжний захід Ользі Стефанішиній 6 серпня о 9:30.

Нагадаємо, 5 серпня колишня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та експосол України у США Ольга Стефанішина отримала нову підозру за трьома епізодами. Йдеться про незаконне збагачення, а також два факти внесення недостовірних відомостей до декларації. Зокрема, інкримінований епізод щодо незаконного збагачення пов'язаний із купівлею двох квартир у київському житловому комплексі «Файна Таун». Слідство вважає, що нерухомість загальною вартістю 13,9 млн грн було оформлено через близьку подругу підозрюваної.

Окрім цього, правоохоронці закидають Стефанішиній приховування фактів користування іншим майном та незадекларовані активи. Прокурор підкреслив, що інкримінована стаття про незаконне збагачення передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у 2025 році, журналісти hromadske оприлюднили розслідування щодо майнового стану родини Стефанішиної. Зокрема, вони звернули увагу на розбіжності між даними її декларацій та інформацією з державних реєстрів щодо нерухомості матері.

Тоді Стефанішина стверджувала, що її батьки інвестували у квартиру в ЖК «Львівська площа» в Києві ще у 2019 році, коли один квадратний метр коштував 29 тис. грн. Мовляв, саме тому вартість житла вийшла майже вчетверо нижчою за ринкову. 

Зауважимо, що ще у 2020 році Ольга Стефанішина отримала підозру у справі НАБУ, в якій також фігурує колишня міністерка юстиції часів Віктора Януковича Олена Лукаш. Попри це, Стефанішина обіймала посади віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністра юстиції, а згодом була призначена послом України у США.

До слова, нещодавно президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України у США. Однак вона назвала звільнення власним рішенням.

Теги: Ольга Стефанішина Вищий антикорупційний суд корупція в Україні

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