Вбивство підозрюваної у замаху на Єрмолаєва: Україна і Монако створять спільну слідчу групу

Україна та Монако координуватимуть розслідування замаху на Єрмолаєва і вбивства Березовської

Україна та Монако домовилися налагодити оперативний обмін інформацією та матеріалами слідства

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко провів розмову із генеральним прокурором Князівства Монако Стефаном Тібо.

Головною темою перемовин стали два кримінальні провадження: замах на українську родину в Монако та вбивство громадянки України Анастасії Березовської, пише «Главком».

У зустрічі також взяли участь перший заступник голови СБУ Олександр Поклад, голова Національної поліції Іван Вигівський, а також представники прокуратури, поліції та судових органів Монако.

За словами Кравченка, українська сторона поінформувала колег про перебіг розслідування вбивства Березовської та затримання осіб, яких слідство вважає виконавцями злочину. «Поінформував колег про перебіг українського розслідування, встановлені обставини вбивства Анастасії Березовської, а також поділився деталями затримання осіб, яких слідство вважає виконавцями цього злочину», – повідомив генпрокурор.

Окрему увагу сторони приділили створенню міжнародної слідчої групи. «Наголосив на необхідності якнайшвидшого створення міжнародної слідчої групи, яка забезпечить оперативний обмін інформацією, координацію слідчих дій та ефективну взаємодію між правоохоронними органами України і Князівства Монако», – зазначив Кравченко.

За підсумками зустрічі Україна та Монако домовилися налагодити оперативний обмін інформацією та матеріалами слідства.

Що відомо про підрив

Вибух у житловому будинку в Монако пролунав увечері 29 червня. Постраждали троє людей – підсанкційний український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його супутниця та син. Підприємець – засновник бізнес-групи Alef, один із найбільших забудовників Дніпра, який роками входив до списку 100 найбагатших українців за версією Forbes. У 2019 році він відмовився від українського громадянства на користь кіпрського, а в грудні 2023-го указом глави держави щодо нього запровадили десятирічні санкції.

Головною підозрюваною слідство визначило 39-річну українку Анастасію Березовську, яку Інтерпол оголосив у міжнародний розшук. За версією правоохоронців, жінка стежила за родиною бізнесмена, замаскувавшись під чоловіка, і залишила біля входу до будинку сумку з вибуховим пристроєм.

Вбивство підозрюваної та підозри фігурантам

1 липня Березовська легально в'їхала в Україну через один із пунктів пропуску – жодних спрацювань баз даних, зокрема й інтерполівських, під час перетину кордону не відбулося. Уже 6 липня під Києвом знайшли її тіло.

Слідство встановило двох причетних до вбивства – 33-річного співробітника ГУР Владислава Реута та колишнього працівника СБУ Віталія Жиковича. За даними слідства, чоловіки неодноразово переказували кошти на криптовалютні та банківські рахунки Березовської, а 9 липня Печерський районний суд Києва відправив Жиковича під варту без права застави. Реута назвали одним із фігурантів справи журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода) раніше цього тижня. Слідство також не виключає причетності обох чоловіків до самого підриву.

Нагадаємо, тіло Анастасії Березовської виявили закопаним під Києвом 6 липня – про це повідомляла СБУ, уточнивши, що підозрювана підтримувала зв'язок із двома чоловіками одразу після повернення в Україну.