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Справа про «кришування» колцентрів: хто вніс заставу за Тищенка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Справа про «кришування» колцентрів: хто вніс заставу за Тищенка
Тищенко сплатив заставу у справі про «кришування» кол-центрів
фото: Transparency International Ukraine/Telegram

За народного депутата внесена повна сума застави

За народного депутата Миколу Тищенка внесено усю заставу у справі про колцентри та відмивання грошей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт «Схеми».

Згідно з даними джерел проєкту у правоохоронних органах, станом на 10 липня за народного депутата внесена повна сума застави. З них – він сам вніс 650 тис. грн, 5 млн – приватна фірма з Дніпра та 4 млн 350 тис. – приватна особа.

Нагадаємо, 3 липня Вищий антикорупційний суд обрав Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді застави 10 млн грн. Також суд зобов'язав нардепа носити електронний браслет, здати закордонні паспорти, не залишати Київ без дозволу слідства чи суду, прибувати за викликом і не спілкуватися зі свідками.

29 червня НАБУ і САП повідомили Тищенку про підозру у вимаганні понад $1 млн за «вирішення питання» з діяльністю кол-центрів, а також у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, і внесенні недостовірних відомостей до декларації.

За версією слідства, депутат обіцяв використати свої повноваження для втручання в роботу окремих кол-центрів в обмін на хабар. Крім того, правоохоронці вважають, що він легалізував 12,6 млн грн через фіктивний договір дарування з колишньою дружиною та відобразив ці кошти у декларації як законний дохід. Сам Тищенко заперечує всі обвинувачення.

До слова, Тищенко приніс на засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) шматок сала.

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Теги: Вищий антикорупційний суд Микола Тищенко

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