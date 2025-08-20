Головна Країна Кримінал
Суд обрав запобіжний захід ексголові Центральної МСЕК

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Суд обрав запобіжний захід ексголові Центральної МСЕК
Правоохоронці викрили масштабну схему посадовців Центральної МСЕК
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Володимира Марунича підозрюють у зловживанні службовим становищем та підробленні офіційних документів

Печерський райсуд Києва призначив колишньому голові Центральної МСЕК нічний домашній арешт до 4 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Відповідне клопотання прокуратури 19 серпня задовольнив слідчий суддя Роман Новак. «Суд обрав колишньому голові центральної МСЕК запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту з 22:00 до 6:00 ранку. Запобіжний захід діятиме до 4 вересня», – повідомила суддя-спікер суду Марія Пилаєва.

Нагадаємо, правоохоронці викрили масштабну схему посадовців Центральної МСЕК, які разом із сімейним лікарем оформляли групи інвалідності чоловікам призовного віку. Підозру отримав колишній очільник Центральної МСЕК Володимир Марунич.

Ще до ліквідації структури посадовці Центральної МСЕК разом із сімейним лікарем організували масштабну схему незаконного надання груп інвалідності чоловікам призовного віку. Правоохоронці викрили всю ієрархію масштабної схеми до якої причетні голова Центральної МСЕК, його заступник, четверо членів комісії, сімейний лікар та лікар-стажист однієї з київських лікарень.

За словами правоохоронців, посадовці ухвалювали рішення про інвалідність буквально «на прощання», заробляючи на цьому до останнього дня існування комісії. Для цього використовувалися підроблені направлення та довідки, які дозволяли ухвалювати рішення без фактичного медичного огляду.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань у рамках системної перевірки скасувало понад 800 рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), якими було необґрунтовано призначено інвалідність правоохоронцям та працівникам державних органів.

До слова, прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду перший обвинувальний акт через незаконне отримання статусу інвалідності прокурором.

Теги: МСЕК корупція в Україні

