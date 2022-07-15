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    Кримінал

    Суд обрав запобіжний захід нардепу-колаборанту Ковальову

    Ковальов обійняв посаду в окупаційному &laquo;уряді&raquo; Херсонської області - Суд обрав запобіжний захід нардепу-колаборанту Ковальову
    Ковальов обійняв посаду в окупаційному «уряді» Херсонської області
    фото з відкритих джерел

    Депутата оголошено в розшук

    За клопотанням Державного бюро розслідувань народному депутату України Олексію Ковальову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    Депутата оголошено в розшук.

    Генеральний прокурор на підставі зібраних Державним бюро розслідувань доказів повідомила йому про підозру 6 липня.

    Нагадаємо, після вторгнення Росії нардеп Олексій Ковальов повернувся на тимчасово захоплену російськими військами територію Херсонської області. За його словами, він зробив це через роботу з виборцями та власний бізнес.

    На початку травня «слуги» вигнали Ковальова із монокоаліції, бо запідозрили його у державній зраді.

    Пізніше колишній «слуга» почав відкрито співпрацювати із окупантами на Херсонщині.

    У червні Державне бюро розслідувань відкрило справу проти нардепа-колаборанта.

    Фракція «Слуга народу» заявила, що Ковальова треба позбавити депутатського мандату і покарати згідно із чинним законодавством. Активи ж і майно колаборанта мають бути конфісковані.

    Окупаційна влада у Херсонській області створила так званий «уряд». Ексдепутат партії «Слуга народу» і колаборант Олексій Ковальов отримав там «посаду» «заступника голови з питань сільського господарства».

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    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна державна зрада окупація #stoprussia
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    Суд обрав запобіжний захід нардепу-колаборанту Ковальову