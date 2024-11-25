Суд обрав запобіжні заходи підозрюваним у стрілянині в столичному готелі

В одному з готелів Києва у ніч проти 23 листопада сталася стрілянина, внаслідок якої загинув 27-річний чоловік

За клопотанням слідчих та прокурорів Печерської окружної прокуратури суд обрав запобіжні заходи підозрюваним у смертельній стрілянині у київському готелі. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Так, підозрюваний у хуліганстві перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, підозрюваний у хуліганстві з використанням зброї та умисному вбивстві – під вартою. Строк дії запобіжного заходу – до 21 січня 2025 року.

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В одному з готелів Києва у ніч проти 23 листопада сталася стрілянина, внаслідок якої загинув 27-річний чоловік фото: Нацполіція

Нагадаємо, в одному з готелів Києва у ніч проти 23 листопада сталася стрілянина, внаслідок якої загинув 27-річний чоловік, ще кілька людей отримали поранення.

Згодом стало відомо, що правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві та хуліганстві чоловікові, що нібито влаштував стрілянину в готелі Sky Loft у Києві. Підозрюваний – мешканець Київщини, відносно якого наразі у судах розглядаються обвинувальні акти щодо вчинення ряду кримінальних правопорушень. Йому загрожує до 15 років за ґратами.

Раніше в Києві 55-річного чоловіка визнали винним у вбивстві свого 30-річного сина й засудили до 10 років ув’язнення.

До слова, Хустський районний суд Закарпатської області виніс вирок двом підліткам, які жорстоко вбили власну матір та викинули її тіло у річку. Їм призначили по 14 років тюрми, а також зобов’язали виплатити батькові 1,6 млн грн компенсації.

Крім того, у місті Доброслав Одеської області затримали психічно хворого чоловіка, який вбив та випатрав свою 88-річну матір.