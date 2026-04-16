Суд звільнив Шуфрича з-під варти: Генпрокуратура відреагувала

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Прокурори наполягали на подальшому триманні обвинуваченого під вартою
фото: «РБК-Україна»

Замість тримання під вартою депутат перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом

Суд звільнив з-під варти підозрюваного у держзраді народного депутата Нестора Шуфрича та призначив йому цілодобовий домашній арешт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що Генпрокуратура заперечувала проти зміни запобіжного заходу обвинуваченому та наполягав на продовженні тримання під вартою. У судовому засіданні прокурори звертали увагу суду на тяжкість інкримінованих йому кримінальних правопорушень, зокрема державної зради, а також на ризики, які, на переконання сторони обвинувачення, не втратили актуальності.

Попри це, суд ухвалив змінити депутату запобіжний захід. Замість тримання під вартою він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом із носінням електронного засобу контролю. Зазначена ухвала суду оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що у вересні 2023 року правоохоронці оголосили підозру Нестору Шуфричу у державній зраді. За даними СБУ, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Володимира Сівковича. Останній втік до Москви ще у 2014 році, де створив потужну «кротоферму» для підривної діяльності проти України.

Під час обшуків у нардепа силовики знайшли колекції радянських нагород та кітелі збройних сил Росії. 15 вересня 2023 року одіозний політик заїхав до слідчого ізолятора СБУ, де й залишався донині.

У лютому 2024 року правоохоронці «нагородили» Шуфрича новою підозрою за фінансування Росгвардії у Криму. Лише за три місяці 2016 року підконтрольна нардепу компанія заплатила воєнізованій охороні окупантів пів мільйона російських рублів. Гроші пішли за охорону недобудованого профілакторію площею понад 4,5 тис. кв. у селищі Сімеїз, який межує з дачею Медведчука.

Після цього підозру за аналогічними подіями у Криму одержав й експомічник Шуфрича В’ячеслав Черепня. Він близько року перебував у СІЗО, а потім у лютому 2025 року суд переглянув міру запобіжного заходу і призначив домашній арешт.

До слова, 11 березня 2026 року Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича.

