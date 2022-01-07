У Дніпрі біля лікарні знайшли понівечене тіло жінки

Деталі того, що сталося, з'ясовують правоохоронці

На місці події працювали слідчі та судмедексперти

У Дніпрі біля міської лікарні №6 знайшли обгризене тіло жінки. Про це пише видання «Інформатор».

Труп виявили місцеві мешканці біля теплотраси на вулиці Батумській. Внаслідок чого померла жінка, зараз невідомо. Її особистість поки що також не вдалося з'ясувати. Обличчя громадянки погризли бродячі собаки.

На місці події працювали слідчі та судмедексперти. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

Раніше повідомлялося, що тіло немовляти у пакеті виявили в Харкові біля під’їзду будинку по вулиці Єсеніна.

Правоохоронці здійснили поквартирний обхід житлових будинків, опитали місцевих мешканців, оглянули наявність камер відеоспостереження.

Попередньо встановлено, що матір немовляти – 22-річна студентка одного з навчальних закладів Харкова, громадянка іншої країни, яка мешкає в багатоквартирному будинку, біля якого було виявлено тіло дитини. Зараз жінка госпіталізована до лікарні.

Нагадаємо, волинянка народила дитину і залишила її на вулиці.

Раніше у Києві жінка жорстоко вбила свою дворічну доньку.

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