Дозвіл Україні на використання далекобійної зброї: Європарламент ухвалив резолюцію

Європарламент закликає розширити санкції проти Росії, Білорусі та інших країн і організацій, які надають РФ військові технології

Як зазначили парламентарі, без зняття чинних обмежень Україна не може повною мірою захищати себе

Європейський парламент закликав країни-члени ЄС зняти обмеження, які заважають Україні використовувати західну зброю проти законних військових цілей в Росії. Про це йдеться в резолюції, яку ухвалив Європарламент.

Резолюцію підтримали 425 депутатів, 131 – проти, 63 – утрималися. Як зазначено в резолюції, без зняття чинних обмежень Україна не може повною мірою захищати себе і залишається вразливою до нападів на своє населення та інфраструктуру.

Парламентарі наголошують, що недостатні поставки боєприпасів і обмеження на їх використання можуть звести нанівець усі докладені зусилля у війні. Вони також висловлюють жаль через зменшення обсягів двосторонньої військової допомоги Україні з боку країн Євросоюзу.

Тож Європарламент повторно закликає європейські країни виконати своє зобов’язання поставити Україні мільйон боєприпасів, а також прискорити постачання зброї, систем протиповітряної оборони та боєприпасів, включаючи ракети Taurus. Вони також підтверджують свою позицію, що всі країни ЄС та союзники по НАТО повинні колективно та індивідуально взяти на себе зобовʼязання щодо щорічної військової підтримки України у розмірі не менше 0,25% свого ВВП.

У резолюції парламентарі також закликають розширити санкції проти Росії, Білорусі та інших країн і організацій, які надають РФ військові технології та технології подвійного призначення. Депутати Європарламенту засудили передачу іранських балістичних ракет та закликають до посилення санкцій проти Тегерану та Північної Кореї за їхню участь у підтримці війни Росії проти України.

Нагадаємо, Велика Британія не ухвалить рішення щодо далекобійності України по цілях на території РФ за допомогою ракет Storm Shadow без узгодження зі Сполученими Штатами, оскільки американські системи наведення вважаються вирішальними для того, щоб ракети влучали в ціль.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що остаточне рішення щодо використання Україною далекобійних ракет по об'єктах на території РФ ще не ухвалено.

До слова, глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії. Остін зауважив, що жодна зброя сама по собі не зможе вирішити хід війни. Саме тому варто сконцентруватись на тому, допомогти Україні бути успішною, щоб вона захистила свою територію.

Також Сполучені Штати Америки можуть дозволити Україні використовувати британські та французькі далекобійні ракети для ударів по території Росії. Однак під цей дозвіл не потрапить зброя самих США.

Як стало відомо, Кремль може посилити гібридні атаки на країни НАТО у відповідь на дозвіл США та Європи бити далекобійною зброєю по Росії.