Чехія вперше за 20 років досягла показника витрат на оборону у 2% ВВП

З 32 членів НАТО щонайменше 24 досягли цільового показника витрат у 2%

Уряд Чехії виконав обіцянку витрачати 2% валового внутрішнього продукту (ВВП) на оборону відповідно до мінімальної мети НАТО. Про це заявило Міністерство оборони Чехії, повідомляє Euractiv.

З 32 членів НАТО щонайменше 24 досягли цільового показника витрат у 2%, порівнюючи з результатами у 2021 році, де цієї позначки досягли лише шість членів.

Торік Міністерство оборони Чехії виділило 166,8 млрд чеських крон на оборонні витрати, що еквівалентно 2,09% ВВП країни на основі макроекономічного прогнозу, опублікованого в листопаді, виконавши свою обіцянку на рік раніше запланованого терміну.

Міністерка оборони Яна Чернохова наголосила на нових правових гарантіях фінансування оборони. За її словами, оборонний бюджет повинен бути збільшений «в майбутньому», оскільки 2% ВВП слід розглядати як «підлогу, а не стелю».

Остаточний огляд витрат НАТО очікується в другому кварталі цього року, коли альянс оцінить як методологію, так і офіційні цифри ВВП.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може погодитися на вступ до НАТО навіть із тимчасово окупованими територіями. У такому випадку дія статті п'ятої Альянсу поширюватиметься лише на ті землі, які перебувають під контролем Києва.

До слова, згідно з оборонними звітами, Росія відпрацьовує сценарії масштабного нападу із залученням десятків тисяч військових. Джерела в НАТО повідомили, що загалом вважається можливим напад російських військових на Фінляндію, Норвегію чи країни Балтії.