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Сирський прокоментував напади на ТЦК

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Сирський прокоментував напади на ТЦК
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що насильство щодо військовослужбовців є неприпустимим
фото: Telegram / СИРСЬКИЙ

Сирський: Сухопутні війська намагаються долати існуючі проблеми в роботі ТЦК

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відреагував на останні напади на територіальні центри комплектування та соціальної підтримки та назвав такі атаки ганебними. Про це він написав на своїх сторінках у соцмережах.

«Насильство щодо військовослужбовців – неприпустиме. Розраховуємо на повне і всебічне розслідування цих злочинів. Винні мають понести заслужене покарання», – наголосив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ також розповів, що після нещодавніх нападів один із потерпілих у Рівному перебуває у важкому стані, а стан військовослужбовця, пораненого в Павлограді, – стабільний.

Сирський також зазначив, що військове керівництво робить усе, аби під час мобілізації не допускати порушень прав людини, а Сухопутні війська намагаються долати наявні проблеми в роботі ТЦК та покращувати їхню роботу.

«Втім загальнодержавна справа захисту України неможлива без всенародної підтримки армії та поваги до військовослужбовців», – підсумував Олександр Сирський.

Нагадаємо, що біля будівлі ТЦК та СП у Павлограді на Дніпропетровщині пролунав вибух. Він стався близько 18:40. У поліції зазначили, що наразі проводять слідчі дії.

Раніше у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Рівного стався вибух. За інформацією Національної поліції України, відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення.

До слова, 1 лютого на автозаправній станції в місті Пирятин, що на Полтавщині, під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру невідомий здійснив збройний напад на військовослужбовця Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП). 

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Теги: вибух напад розслідування Telegram поранення Олександр Сирський

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