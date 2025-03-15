Одесу здивувало стильне порося, яке прогулювалося центром

У гардеробі свинки Ненсі є різноманітні костюми

У центрі Одеси розгулює свинка Ненсі на повідці. Тварина важить 16 кг, має власний гардероб, а догляд за нею обходиться господині у вісім тисяч гривень на місяць. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Свинка Ненсі постійно гуляє вулицями Одеси на повідці, розповіла господиня тварини Крістіна Штурмілова. За її словами, щоразу це викликає ажіотаж серед перехожих.

«Я невидимка, коли гуляю з собаками, але коли я виходжу з поросям, то я зірка. Ми без уваги ніколи не залишаємося. Навіть від людей, які нас вже знають, все одно зупиняються ще раз привітатися з нею. Не можна мати поганий вигляд, тому що це постійно фото: зі мною, без мене, фото її, фото тишком», – сказала Крістіна.

Ненсі знає маршрут прогулянки, додала дівчина. Часом вона ходить сама і без повідця.

Свинка Ненсі на прогулянці фото: suspilne.media

«На прогулянці вона керує повністю. Ось куди вона йде, туди і я. Не я її веду, а вона мене. Тому можу йти спокійно, навіть сидіти в телефоні і не переживати. Я знаю, що вона не перейде через дорогу. Якщо, звичайно, у когось в пакеті не буде купи яблук», – продовжила дівчина.

У гардеробі свинки Ненсі є різноманітні костюми, зазначила власниця. Часто вона підлаштовує їх під особливості своєї тварини.

«Там підрізали, там підшили, от тобі і вбрання. Їх у неї достатньо. Улюблений у неї светр. Вона взагалі полюбляє, щоб лапки були відкриті. Це чи жилети, чи щось інше. Є у неї з довгими рукавами, але за рахунок маленьких лапок, вона може іноді заплутатися, це незручно», – зауважила власниця.

Як і більшість домашніх улюбленців, Ненсі має свої звички, продовжила вона. Тварина любить спати на своїй лежанці і несе туди усі смаколики:

«У неї є своя лежанка, де вона себе гарно почуває. Якщо є ціле яблуко чи груша, то вона несе його туди. Там воно може просто лежати, але їсть вона його в іншому місці. Буває вона заривається в ковдру, іноді можна не помітити, що вона там є, і випадково сісти».

Свинка Ненсі відпочиває фото: suspilne.media

За майже рік дівчина навчилася розпізнавати настрій своєї улюблениці за звуками. Кожного разу звук залежить від того, чого хоче свинка.

«Свинка – це не тільки «хрю», це палітра різних звуків. Там такий «ультразвук», якщо вона хоче до туалету. Коли їй щось не подобається, то, як люди кажуть, вона «гавкає». Такий «гав» робить», – прокоментувала Крістіна Штурмілова.

У мережі є спільнота власників свинок, додала вона. Там люди діляться своїми порадами по догляду. За словами дівчини, вона також входить у цю спільноту.

«У соціальній мережі у нас є «свиночат». Це чат людей, які в Україні, більшість у Харкові, тримають свинок. І ми всі там ділимося своїм життям. Можливо, колись я побачу на своєму районі ще одну свинку, буду рада знайомству».

Ненсі – це в’єтнамська свинка. Вона важить 16 кілограмів, але може вирости й до 50. Власниця тварини готова і до такого сценарію.

«Навіть якщо вона буде 120 кілограмів, я буду любити кожен її кілограм, і буду гуляти вулицями Одеси з великою свинкою», – резюмувала дівчина.

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