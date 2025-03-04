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Внаслідок обстрілу Одеси постраждало четверо людей (оновлено)

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Внаслідок обстрілу Одеси постраждало четверо людей (оновлено)
Ворог ввечері 3 березня завдав удару по місту Одеса
фото з відкритих джерел

Ворог атакував місто ударними безпілотниками

Ввечері 3 березня російська армія завдала удару по Одесі. Внаслідок обстрілу є пошкодження житлових будинків та зупинено роботу трьох районних котелень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис мера Одеси Геннадія Труханова.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу зупинено роботу трьох районних котелень міста. Триває робота над тим, щоб якнайшвидше перезапустити процес теплопостачання за допомогою альтернативних джерел живлення.

«Працює оперативний штаб та міські комунальні служби», – написав міський голова Одеси Труханов.

У повідомленні Одеської ОВА зазначено, що внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури. Нині в частині міста діють аварійні відключення електроенергії.

Також внаслідок падіння уламків і вибухових хвиль, пошкодження отримали два приватних будинки та бізнес-центр. 

Оновлено 00:19

Одеська ОВА повідомляє, що внаслідок російської атаки постраждало четверо людей. Лікарі надають всім необхідну допомогу.

«Троє людей, жителі приватних будинків, отримали осколкові поранення та перелами кінцівок. У стані середнього ступеню важкості доставлені до медичних закладів. Ще одна людина, яка в момент атаки перебувала у бізнес-центрі, отримала контузію», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч на 3 березня окупанти били по Україні 83 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.

Через ворожу атаку постраждали Харківщина, Сумщина, Київщина, Черкащина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Нагадаємо, ввечері 2 березня російські загарбники атакували дронами-камікадзе Харків. БпЛА влучив у п’ятиповерхівку. «Главком» публікує фото наслідків з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Теги: пожежа Одеса Геннадій Труханов ворог дрон

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