У поліції Херсонщини не працює особа, яка конфліктувала з Гандзюк, - Аброськін



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В’ячеслав Аброськін зробив заяву щодо нападу на Катерину Гандзюк

Аброськін наголосив, що місцеві поліцейські розслідують напад на чиновницю ефективно та самовіддано

Особа, яка дійсно конфліктувала з потерпілою керуючою справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катериною Гандзюк, не працювала та не працює у підрозділах Головного управління Національної поліції у Херсонській області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

«Щодо особи, яка дійсно конфліктувала з потерпілою, то в підрозділах ГУНП в Херсонській області він не працював та не працює. Тому просив би бути більш коректними у висловлюваннях на адресу поліції Херсонської області», - зазначив він.

Аброськін наголосив, що місцеві поліцейські розслідують напад на чиновницю ефективно та самовіддано. «Жоден із задіяних підрозділів поліції не мав конфліктів з потерпілою. Впевнений, що всі причетні до цього жахливого злочину відносно жінки будуть встановлені та затримані», - підкреслив він.

За словами Аброськіна, наразі правоохоронці провели величезну роботу зі встановлення осіб, причетних до нападу на Гандзюк, однак ще більше потрібно зробити і не все залежить лише від поліції. «Задіяне велике коло відомств: починаючи від експертних закладів, прокуратури та судових органів, а також й бажання наших громадян допомагати слідству», - додав він.

При цьому Аброськін не дав чіткої відповіді, на чиєму контролі перебуває провадження щодо нападу на Гандзюк: поліції чи Служби безпеки України.

Напад на активістку стався у Херсоні 31 липня. Зловмисника відзняли камери спостереження.

Постраждалу внаслідок нападу з сірчаною кислотою активістку 2 серпня перевезли із Херсона до Києва, де вона проходить лікування у Київському опіковому центрі.

3 серпня глава МВС Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Гандзюк. У нападі підозрюється 40-річний житель Херсону, раніше неодноразово засуджений.

6 серпня Херсонський міський суд взяв під варту підозрюваного у нападі на активістку Катерину Гандзюк. Суд обрав Миколі Новікову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без альтернативи внесення застави.

Пізніше у Нацполіції заявили про ще одного учасника замаху на Гандзюк.

Також поліція встановила, де нападники на Гандзюк придбали сірчану кислоту.

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