У Деснянському районі чоловік виявив гранату біля смітника

Інспектори швидко прибули на місце, огородили небезпечну знахідку та викликали слідчих і вибухотехніків

Правоохоронці нагадали, що до приїзду поліції не слід допускати інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів

У Деснянському районі столиці чоловік виявив гранату біля смітника. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Києва.

Як зазначається, на лінію 112 зателефонував чоловік та повідомив, що біля сміттєвого баку виявив предмет, схожий на гранату. Інспектори швидко прибули на місце, огородили небезпечну знахідку та викликали слідчих і вибухотехніків.

«У Деснянському районі на лінію 112 чоловік повідомив, що біля сміттєвого баку виявив предмет, схожий на гранату. Патрульні швидко прибули на місце, огородили небезпечну знахідку та викликали слідчих і вибухотехніків», – йдеться в повідомленні.

В патрульній поліції нагадали про дії, коли знайшли небезпечні предмети:

у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до них;

повідомте про знахідку на спецлінію 112;

до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;

негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, у Бориспільському районі фермер виявив залишки ракети С-300. У Київській області, в Бориспільському районі, фермер під час робіт на полі натрапив на великий металевий предмет, який стирчав із землі. Придивившись уважніше, чоловік зрозумів, що це, ймовірно, ракета». На місце інциденту негайно прибули сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України. Після ретельного огляду спеціалісти підтвердили, що це безпечні залишки ракети С-300, яка є частиною зенітно-ракетної системи середнього радіуса дії.