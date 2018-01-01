Вбивство Ноздровської: у ГПУ обіцяють незаангажоване розслідування

Заступник генпрокурора візьме під особистий контроль розслідування справи про вбивство юристки

У Генеральній прокуратурі України активістам, які вийшли на акцію з вимогою знайти вбивць юристки Ірини Ноздровської, пообіцяли, що зроблять усе можливе, аби розслідування було незаангажованим. Про це заявила активістка Лідія Гончаренко в ефірі каналу «Прямий», перебуваючи біля Генеральної прокуратури. [READ_MORE] «Зараз,



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Ірина Ноздровська

Заступник генпрокурора візьме під особистий контроль розслідування справи про вбивство юристки

У Генеральній прокуратурі України активістам, які вийшли на акцію з вимогою знайти вбивць юристки Ірини Ноздровської, пообіцяли, що зроблять усе можливе, аби розслідування було незаангажованим.

Про це заявила активістка Лідія Гончаренко в ефірі каналу «Прямий», перебуваючи біля Генеральної прокуратури.

«Зараз, після спілкування з начальником поліції Київської області ми переїхали до Генеральної прокуратури. Спілкувалися з виконуючим обов'язки генерального прокурора Столярчуком Юрієм Васильовичем. Він прийняв заяву і сказав, що візьме під свій особистий контроль і зробить усе можливе, що від нього залежить, для того, щоб розслідування було дійсно незаангажованим і щоб були дійсно результати», - заявила Гончаренко.

За її словами, активісти не вимагають «терміново знайти вбивцю і когось призначити стрілочником».

«У нас вимога знайти дійсно вбивцю. Замовників, мабуть, чи хто це робив. Група якась чи одна людина?» - наголосила активістка.

Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

Згодом поліція підтвердила, що правозахисницю знайшли мертвою у річці. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

Як повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива, правоохоронці розглядають основну версію вбивства Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки.

Слідство у справі про вбивство юристки допитало вже близько 50 осіб, а результати розтину ще чекає.

Зтриманий колишній наречений убитої Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення. Також Віталій пояснив, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного, про що раніше заявив його батько.

Слідчі розглядають чотири основні версії вбивства правозахисниці.

Сьогодні, 2 січня, на акції біля управління поліції Київщини вимагали знайти убивць Ноздровської, створити спеціальну групу для розслідування справи з найкращих слідчих.

Активісти також закликали до відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Керівник управління поліції Київської області Дмитро Ценов вийшов до активістів і повідомив про створення слідчої групи для розслідування вбивства. Під час заходу сталася сутичка. Один із активістів вдарив керівника поліції Київської області.

Як повідомлялося, Ноздровська особисто вела справу своєї сестри Світлани Сапатінської, яка загинула внаслідок ДТП 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, племінник тодішнього голови Вишгородського районного суду, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині збив на смерть односельчанку, 26-річну Світлану.

Після двох років судових розглядів суд в Обухові засудив Россошанського до семи років позбавлення волі.

Джерело: Укрінформ