Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Син екснардепа від «Партії регіонів» готував вбивство депутата місцевої ради

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Син екснардепа від «Партії регіонів» готував вбивство депутата місцевої ради
Підозрюваний обіцяв заплатити замовним вбивцям $8500
фото: Офіс Генерального прокурора

За даними слідства, підозрюваний діяв в інтересах свого батька

За підготовку до вбивства депутата місцевої ради затримано сина екснардепа. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора затримано та повідомлено про підозру ексдепутату міськради на Вінничині від забороненої в Україні партії ОПЗЖ, який організував закінчений замах на вбивство, вчинене з корисливих мотивів на замовлення. За даними слідства, підозрюваний діяв в інтересах свого батька – колишнього народного депутата України VII скликання, члена фракції «Партії регіонів», а сьогодні – депутата однієї з місцевих рад Вінницької області, який обирався від забороненої в Україні проросійської політичної партії ОПЗЖ. Після повномасштабного вторгнення РФ він виїхав з України.

У 2023 році між батьком підозрюваного та місцевим депутатом виник конфлікт з приводу продовження строку дії раніше укладених договорів оренди земельних ділянок, а також позбавлення батька повноважень депутата місцевої ради. Підозрюваний вирішив «допомогти» батьку у вирішенні його бізнесових питань та організував вбивство цього депутата місцевої ради.

8 фото
На весь екран
Правоохоронці імітували вбивство місцевого депутата
фото: Офіс Генерального прокурора

З метою вчинення умисного вбивства він звернувся до двох своїх знайомих. Ті в подальшому мали залучити безпосередніх виконавців злочину та у м. Києві вбити депутата. За це підозрюваний пообіцяв їм заплатити $8500.

У ході спецоперації правоохоронці імітували вбивство місцевого депутата, зробили фото, які посередник продемонстрував замовнику. Правоохоронці затримали організатора після передачі коштів.

Проведено обшуки за місцем проживання та транспортному засобі підозрюваного, а також у можливих співучасників злочину. Вилучено зброю, кошти та інші речові докази. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також перевіряється причетність його батька до вчинення злочину.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала інформаторку РФ під час спроби передачі розвідданих окупантам. Жінка намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту президента України на Миколаївщині та підготувати масований повітряний удар по області.

Теги: вбивство Партія регіонів Опозиційна платформа — За життя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Агент ФБР смертельно поранив підозрюваного під час обшуку
Спецагенти застрелили чоловіка, який погрожував Байдену
Сьогодні, 08:10
Омельяненко практично на кожній сесії Київради виносив на голосування рішення про відведення земельних ділянок у різних частинах Києва під побудову храмів, капличок УПЦ МП
Ексдепутат Київради назвав політиків, які сприяли виділенню столичної землі Московській церкві
29 липня, 21:31
Поки що для  депутатів Верховної Ради і місцевих рад ніяких реальних наслідків  у зв’язку із забороною судом політичних партій немає
Депутатів від заборонених партій покарають? Опозиційна фракція поставила вимогу
26 липня, 13:18
Народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ Олександр Пономарьов
У телефоні нардепа Пономарьова виявлено листування з ФСБ – ЗМІ
25 липня, 22:42
Шеремет загинув у 44 роки
Сім років без Павла Шеремета: вбивство журналіста й досі залишається загадкою
20 липня, 12:08
Тодор Тагарєв, який є частиною нового уряду в Софії, є проєвропейським і рішуче виступає за військову підтримку України
У Болгарії затримано чоловіка за погрозу вбити міністра оборони через підтримку України
19 липня, 08:52
Командир підводного човна «Краснодар» Станіслав Ржицький причетний до ракетних ударів по Україні
Командира підводного човна РФ знищено за допомогою мобільного застосунку: деталі
11 липня, 10:08
Станіслав Ржицький був застрелений під час пробіжки
Застрелений у РФ капітан причетний до ракетного удару по Вінниці
11 липня, 07:42
Станіслав Ржицький був капітаном 2-го рангу
У РФ вбито капітана, який керував мобілізацією та запускав «Калібри»
10 липня, 20:32

Кримінал

Суд обрав запобіжний захід нардепу Дубінському
Суд обрав запобіжний захід нардепу Дубінському
Суд покарав військового, який побив українського дизайнера через гомофобію
Суд покарав військового, який побив українського дизайнера через гомофобію
Син екснардепа від «Партії регіонів» готував вбивство депутата місцевої ради
Син екснардепа від «Партії регіонів» готував вбивство депутата місцевої ради
Суд продовжив запобіжний захід Коболєву ще на два місяці
Суд продовжив запобіжний захід Коболєву ще на два місяці
Суд обрав запобіжний захід «слузі народу» Гуньку
Суд обрав запобіжний захід «слузі народу» Гуньку
Блогер із Дрогобича, який принижував військових, опинився під вартою
Блогер із Дрогобича, який принижував військових, опинився під вартою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Яка група крові найменше схильна до раку? Дослідження вчених
59K
Польща роз’яснила, чому українців позбавляють статусу UKR
21K
Польські жінки вбачають в українських біженках конкуренток – дослідження
18K
Окупанти вдалися до хитрощів, щоб сховатися від ЗСУ на півдні
12K
В Україні зникли 10 тисяч американських аптечок. Історія шахрайства, яке розслідує ФБР
11K
10 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
Сьогодні, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 06:56
Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
Вчора, 17:51
Вивіз із України пшеницю на $30 млн: засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту
Вчора, 16:53
Агентка головного управління генштабу РФ шукала ремонтні бази ЗСУ
Вчора, 15:30
Депутат Кропивницької міськради очолював банду рекетирів – СБУ
Вчора, 15:09

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту