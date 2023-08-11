Головна Країна Політика
search button user button menu button

Активісти звинуватили фракцію Тимошенко у блокуванні процесу очищення судів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Активісти звинуватили фракцію Тимошенко у блокуванні процесу очищення судів
Юлія Тимошенко, Іван Крулько та Сергій Євтушок заблокували процес відбору до Служби дисциплінарних інспекторів
фото з відкритих джерел

Центр Dejure закликав парламентарів голосувати проти блокуючої постанови від депутатів «Батьківщини»

10 серпня депутати від фракції «Батьківщина» зареєстрували проєкт постанови, який скасовує рішення Верховної Ради щодо прийняття законопроекту №9261 стосовно відновлення дисциплінарної функції Вищої ради правосуддя (ВРП) та забезпечення конкурсу на посади дисциплінарних інспекторів. Ініціатори блокуючої постанови – нардепи Юлія Тимошенко, Іван Крулько та Сергій Євтушок. Про це повідомляє аналітично-адвокаційний центр «Фундація Dejure».

«Розгляд дисциплінарних скарг є найважливішою функцією Вищої ради правосуддя, яку вона не здійснює з 2021 року, коли почався процес очищення органу. З того часу накопичилося майже дев'ять тисяч скарг на суддів. А Служба дисциплінарних інспекторів – це «перший контакт» з цими скаргами. Саме інспектори мають перевіряти скаргу, дошуковувати інформацію та готувати проєкт рішення для членів ВРП про наявність чи відсутність порушень», – йдеться у заяві.

Центр закликав парламентарів голосувати проти блокуючої постанови від депутатів «Батьківщини» та розблокувати процес очищення судів. У Dejure вважають, що запуск конкурсу до Служби дисциплінарних інспекторів стане ключовою передумовою для звільнення «нечисті з суддівського корпусу».

Нагадаємо, керівництво Бюро економічної безпеки (БЕБ), яке було призначене лише у квітні, звільнене.

До слова, Кабінет Міністрів України збирається ліквідувати Офіс уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який займався, зокрема, обміном тіл полеглих військових.

Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина депутат суд

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

11 серпня Києво-Печерська лавра обмежила доступ для відвідувачів
До Києво-Печерської лаври прибули спецпризначенці
Сьогодні, 07:43
На «Батьківщину-матір» встановлено тризуб
Які пам'ятники будуватимуть в Україні після війни?
8 серпня, 16:30
У Полтаві стався вибух в багатоповерхівці
Вибух у багатоповерхівці Полтави, загибель екснардепа на фронті: головне за ніч
7 серпня, 07:17
Нардеп подав до Верховної Ради заяву про складання мандату
Скандал із Холодовим: нардепа виключено із партії «Слуга народу»
31 липня, 19:37
У Києві стартував демонтаж радянського герба із «Батьківщини-матері»
У Києві стартував демонтаж радянського герба із «Батьківщини-матері»
30 липня, 15:49
Невідомі облили Левченка зеленкою
У Києві невідомі посеред білого дня напали на колишнього нардепа
29 липня, 10:30
Правозахисники констатують перекоси, що виникли внаслідок прийнятих у розпал війни законів
«За вбивство менше дають». Правозахисник назвав покарання колаборантів неадекватним
27 липня, 12:34
В матеріалах справи дії жінки описані як такі, що «…містять цинічну, непристойну, спеціальну демонстрацію геніталій»
У Нових Санжарах жінка, яка відправила через Telegram власні інтимні відео, отримала вирок
15 липня, 14:27
Тимошенко: «Цей закон про те, що Україна буде засіяна та наповнена наркотичною марихуаною!»
Тимошенко пішла війною проти «маріхуани, канабісу, анаші» (відео)
13 липня, 09:38

Політика

Член ЦВК, який ховається у Флориді, подав заяву про відставку
Член ЦВК, який ховається у Флориді, подав заяву про відставку
Україна почала переговори щодо гарантій безпеки з Британією
Україна почала переговори щодо гарантій безпеки з Британією
Активісти звинуватили фракцію Тимошенко у блокуванні процесу очищення судів
Активісти звинуватили фракцію Тимошенко у блокуванні процесу очищення судів
Звільнення військкомів та виробництво снарядів: звернення Зеленського (відео)
Звільнення військкомів та виробництво снарядів: звернення Зеленського (відео)
Звільнено все керівництво Бюро економічної безпеки – нардеп
Звільнено все керівництво Бюро економічної безпеки – нардеп
Кабмін розформовує підприємство «Херсонський морпорт»
Кабмін розформовує підприємство «Херсонський морпорт»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
«Мобілізація здорового глузду». Як карати ухилянтів і втікачів за кордон?
12K
ЗСУ прокоментували ситуацію на Куп’янському напрямку
4252
На ЗАЕС окупанти виводять із ладу блоки станції – «Енергоатом»
4100
Уламки ракети впали на територію дитячої лікарні в Києві
4099
Ракетна атака на Київ: з'явилися перші подробиці

Новини

МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
Сьогодні, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
Сьогодні, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
Вчора, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
Вчора, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
Вчора, 06:56
Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
9 серпня, 17:51

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту