Активісти звинуватили фракцію Тимошенко у блокуванні процесу очищення судів
Центр Dejure закликав парламентарів голосувати проти блокуючої постанови від депутатів «Батьківщини»
10 серпня депутати від фракції «Батьківщина» зареєстрували проєкт постанови, який скасовує рішення Верховної Ради щодо прийняття законопроекту №9261 стосовно відновлення дисциплінарної функції Вищої ради правосуддя (ВРП) та забезпечення конкурсу на посади дисциплінарних інспекторів. Ініціатори блокуючої постанови – нардепи Юлія Тимошенко, Іван Крулько та Сергій Євтушок. Про це повідомляє аналітично-адвокаційний центр «Фундація Dejure».
«Розгляд дисциплінарних скарг є найважливішою функцією Вищої ради правосуддя, яку вона не здійснює з 2021 року, коли почався процес очищення органу. З того часу накопичилося майже дев'ять тисяч скарг на суддів. А Служба дисциплінарних інспекторів – це «перший контакт» з цими скаргами. Саме інспектори мають перевіряти скаргу, дошуковувати інформацію та готувати проєкт рішення для членів ВРП про наявність чи відсутність порушень», – йдеться у заяві.
Центр закликав парламентарів голосувати проти блокуючої постанови від депутатів «Батьківщини» та розблокувати процес очищення судів. У Dejure вважають, що запуск конкурсу до Служби дисциплінарних інспекторів стане ключовою передумовою для звільнення «нечисті з суддівського корпусу».
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