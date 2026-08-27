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Вербування спецслужбами Росії. СБУ звернулася до родичів військовополонених

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Вербування спецслужбами Росії. СБУ звернулася до родичів військовополонених
Російські спецслужбісти контактують із постраждалими сім’ями телефоном, через месенджери, відеозв’язок
фото: pixabay

СБУ наголошує: не погоджуйтесь на співпрацю з представниками країни-агресора

Служба безпеки України зафіксувала активізацію спецслужб РФ щодо спроб вербування українців, чиї родичі перебувають у полоні країни-агресора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За даними СБУ, у більшості задокументованих випадків російські спецслужбісти або підконтрольні їм особи контактують із постраждалими сім’ями телефоном, через месенджери, відеозв’язок, інколи – у присутності самого полоненого.

Часто родичів схиляють до передачі чутливої інформації, зокрема:

  • місць розташування військових об’єктів та підрозділів;
  • маршрутів переміщення техніки та особового складу;
  • контактів та персональних даних інших військовослужбовців тощо.

«Іноді ворог одразу ставить завдання із вчинення диверсій, терактів, замовних вбивств або залучає до інформаційно-психологічних кампаній, спрямованих на дискредитацію України», – йдеться у повідомленні.

СБУ наголошує, що в обмін на виконання таких завдань окупанти обіцяють нібито лояльне ставлення до полоненого та включення його до «списків обміну». Однак насправді співпраця з ворогом жодним чином на це не впливає. Також у деяких випадках фігуранти вимагають у потерпілих гроші, безпідставно обіцяючи повернути людей із полону.

«СБУ наголошує: не погоджуйтесь на співпрацю з представниками країни-агресора або організаторами таких шахрайських схем. У разі спроби вербування негайно повідомте про це Службу безпеки України. За можливості, зафіксуйте розмову чи листування», – додається у заяві.

Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених при СБУ (Viber, WhatsApp, Telegram): +38 067 650-83-32; номери для зв'язку: (044) 321-11-21 та (098) 321-11-21.

До слова, також СБУ викрила російські спецслужби на масових спробах завербувати українців «під чужим прапором».

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Теги: полон СБУ

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