Вербування спецслужбами Росії. СБУ звернулася до родичів військовополонених
СБУ наголошує: не погоджуйтесь на співпрацю з представниками країни-агресора
Служба безпеки України зафіксувала активізацію спецслужб РФ щодо спроб вербування українців, чиї родичі перебувають у полоні країни-агресора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.
За даними СБУ, у більшості задокументованих випадків російські спецслужбісти або підконтрольні їм особи контактують із постраждалими сім’ями телефоном, через месенджери, відеозв’язок, інколи – у присутності самого полоненого.
Часто родичів схиляють до передачі чутливої інформації, зокрема:
- місць розташування військових об’єктів та підрозділів;
- маршрутів переміщення техніки та особового складу;
- контактів та персональних даних інших військовослужбовців тощо.
«Іноді ворог одразу ставить завдання із вчинення диверсій, терактів, замовних вбивств або залучає до інформаційно-психологічних кампаній, спрямованих на дискредитацію України», – йдеться у повідомленні.
СБУ наголошує, що в обмін на виконання таких завдань окупанти обіцяють нібито лояльне ставлення до полоненого та включення його до «списків обміну». Однак насправді співпраця з ворогом жодним чином на це не впливає. Також у деяких випадках фігуранти вимагають у потерпілих гроші, безпідставно обіцяючи повернути людей із полону.
«СБУ наголошує: не погоджуйтесь на співпрацю з представниками країни-агресора або організаторами таких шахрайських схем. У разі спроби вербування негайно повідомте про це Службу безпеки України. За можливості, зафіксуйте розмову чи листування», – додається у заяві.
Об’єднаний центр з пошуку та звільнення полонених при СБУ (Viber, WhatsApp, Telegram): +38 067 650-83-32; номери для зв'язку: (044) 321-11-21 та (098) 321-11-21.
- Чат-бот «Спали» ФСБешника».
- «Гаряча лінія» СБУ: 1516.
- Email: [email protected]; [email protected].
До слова, також СБУ викрила російські спецслужби на масових спробах завербувати українців «під чужим прапором».
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