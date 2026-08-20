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Росія завербувала студента для вбивства українського командира на Полтавщині

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росія завербувала студента для вбивства українського командира на Полтавщині
Студент готував замах на командира військової частини
фото: СБУ

Завербований Росією студент виготовив вибуховий пристрій і мав закласти його на маршруті військового

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Полтавщині агента РФ, якого підозрюють у підготовці вбивства командира однієї з військових частин регіону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

Завдання російських спецслужб виконував студент місцевого університету. Росіяни завербували його після того, як він почав шукати «легкі» заробітки у Telegram. За інструкціями російського куратора студент виготовив саморобний вибуховий пристрій та обладнав його мобільним телефоном. Це мало дозволити спецслужбам РФ дистанційно активувати вибухівку.

Наступним завданням фігуранта було простежити за командиром військової частини, з'ясувати його розпорядок дня та маршрути пересування. Після цього агент мав закласти вибухівку та підірвати її, коли військовий наблизиться до визначеного місця.

Під час підготовки замаху студент погодився виконати ще одне завдання росіян – підпалити вантажівку. Для цього він придбав легкозаймисту суміш та погодив із куратором транспортний засіб, який мав знищити.

Співробітники СБУ затримали фігуранта «на гарячому», коли той намагався підпалити вантажний автомобіль. Під час обшуку у нього виявили підготовлений до використання саморобний вибуховий пристрій, наркотики та смартфон, який, за даними спецслужби, містив докази співпраці з РФ.

Затриманому повідомили про підозру за п'ятьма статтями Кримінального кодексу України. Серед них – підготовка терористичного акту, незаконне виготовлення та поводження з вибуховими пристроями, замах на знищення майна шляхом підпалу та злочин, пов'язаний із наркотиками.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше контррозвідка Служби безпеки України затримала двох іноземців, яких підозрюють у спробі диверсії на енергетичному об'єкті в Чернівцях. За даними слідства, чоловіки на замовлення російських спецслужб підпалили електропідстанцію. 

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Теги: студенти вибухівка росія СБУ Полтавщина

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