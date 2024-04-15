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WP: Велика кількість дронів над лінією фронту в Україні паралізувала бойові дії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
WP: Велика кількість дронів над лінією фронту в Україні паралізувала бойові дії
Дешеві безпілотники, які використовують в Україні, змінили сучасну війну
фото з відкритих джерел

Насиченість безпілотниками зменшила простір, де війська можуть безпечно пересуватися непоміченими

Над лінією фронту в Україні у небі патрулює так багато безпілотників, які полюють за будь-якими ознаками руху, що українські та російські війська майже не мають можливості пересуватися полем бою непоміченими і не бути підірваними. Про це йдеться у матеріалі Washington Post.

Зазначається, що дешеві безпілотники, які використовують в Україні, змінили сучасну війну. Спочатку такі дрони дали українським військам перевагу на полі бою. Але росіяни швидко підхопили ідею і почали масово виробляти власні безпілотники.

Наслідком цього став надлишок одноразових смертоносних дронів і пристроїв радіоелектронної боротьби, відомих як «глушилки», що перешкоджають їхнім польотам.

«Те, що ми зараз спостерігаємо, – це бліцкриг безпілотної війни», – сказав Ендрю Коте, керівник штабу компанії BRINC Drones, що надсилає дрони в Україну. На думку Коте, дрони в Україні так само змінюють ситуацію, як танки під час Першої світової війни.

«Це досить патова ситуація, бо якщо ви перебуваєте на відкритому повітрі, на вас будуть полювати», – додав він.

WP підкреслює, що використання дронів врятувало багато життів, адже пілоти безпілотників можуть працювати далі від лінії фронту, ніж піхота.

Проте насиченість безпілотниками, багато з яких оснащені тепловізорами, що працюють вночі, також зменшила простір, де війська можуть безпечно пересуватися непоміченими. Це призвело до великих втрат і в останні місяці значною мірою завадило кожній зі сторін здійснити серйозні прориви.

За словами командира взводу ударних БпЛА Code 9.2 (92 ОШБр) Олександра Настенка, ті бійці, які наважуються рухатися вночі під «поглядами» ворожих дронів, «гинуть моментально».

На думку журналістів, ці умови – в поєднанні з широкими мінними полями й нестачею боєприпасів і солдатів – сильно ускладнюють для України повернення окупованих територій.

Нагадаємо, до кінця 2024 року на фронті в Україні з'явиться більше ефективних роботизованих систем, зокрема дронів, які зможуть замінити людей. Про це повідомив уповноважений представник Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

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Теги: безпілотник війна

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