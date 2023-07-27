Елітні авто та нерухомість: суд заарештував майно колишнього військкома Борисова

Суд арештував земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області, будинки та квартири в Одесі

Суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки екскерівника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова та членів його родини. Про це 27 липня повідомили в Офісі Генпрокурора.

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Так, суд арештував земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області, будинки та квартири в Одесі. Крім того, накладено арешт на шість елітних автомобілів:

Toyota Land Cruiser, 2023 року випуску,

Mercedes-Benz G 63 AMG, 2022 р. в.,

Mercedes-Benz EQV, 2022 р. в.,

Mercedes-Benz GLE 400, 2021 р. в.,

Porsche Macan GTS, 2016 р. в.,

Audi A6, 1999 р. в.

Слідством встановлено, що родичі воєнкома намагалися вивезти частину майна за кордон, щоб уникнути арешту. Так, при спробі перетину кордону у пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» був зупинений автомобіль Porsche Macan GTS 2016 року випуску. Як встановили працівники ДБР, авто зареєстровано на невістку Борисова і проходить речовим доказом по справі щодо ексвоєнкома. Наразі у слідства є підстави вважати, що автомобіль був придбаний протиправним шляхом. Автомобіль вилучений. Задум не вдався.

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Нагадаємо, що 24 липня ДБР затримало скандально відомого одеського військкома Євгена Борисова.

Як повідомлялося, родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї нерухомість в Іспанії.

Нещодавно Євген Борисов потрапив у корупційний скандал. Він нібито збагатився на війні й так званих білих квитках: за відтермінування від армії від військовозобов'язаних вимагав чималі суми.