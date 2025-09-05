Головна Країна Кримінал
Вищий антикорупційний суд пояснив, чому дозволив вийти Крупі під заставу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
На день постановлення ухвали екскерівниця Хмельницької МСЕК утримувалася під вартою 11 місяців
фото з відкритих джерел

За словами пресслужби, ухвалення рішення суду щодо запобіжного заходу Крупі є закономірним

Вищий антикорупційний суд пом'якшив запобіжний захід колишній керівниці МСЕК Хмельницької області Тетяні Крупі. Причиною цього став тривалий строк перебування під вартою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу суду.

Зазначається, що відповідно до ч. 3 ст. 197 Кримінально-процесуального кодексу строк тримання під вартою підозрюваного під час досудового розслідування у кримінальних справах щодо тяжких злочинів не повинен перевищувати 12 місяців. Пресслужба наголошує, що такий строк за жодних обставин не підлягає продовженню. Тому суддя змінила запобіжний захід Крупі у вигляді тримання під вартою на заставу у розмірі 20 млн грн.

«Водночас, на день постановлення ухвали підозрювана утримувалася під вартою 11 місяців, тож ухвалення цього рішення є закономірним. Більше інформації у повному тексті рішення, з яким можна буде ознайомитися за декілька днів у Єдиному державному реєстрі судових рішень, справа № 991/8915/25», – йдеться в повідомленні.

Як наголошує ВАКС, ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду упродовж п’яти днів з дня її оголошення.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід для колишньої очільниці Медико-соціальної експертної комісії Хмельницької області. Суд замінив тримання під вартою на заставу у розмірі 20 млн грн. Рішення про зміну запобіжного заходу було ухвалене після клопотання детектива НАБУ.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд у середу, 10 липня, продовжив до 7 вересня тримання під вартою ексочільниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупи. Також їй вдвічі зменшили розмір застави. У жовтні минулого року Крупі призначили заставу в 500 млн грн, однак після судового засідання 10 липня сума зменшилася до 56 млн грн.

Теги: корупція в Україні Вищий антикорупційний суд МСЕК

