Вищий антикорупційний суд пояснив, чому дозволив вийти Крупі під заставу
За словами пресслужби, ухвалення рішення суду щодо запобіжного заходу Крупі є закономірним
Вищий антикорупційний суд пом'якшив запобіжний захід колишній керівниці МСЕК Хмельницької області Тетяні Крупі. Причиною цього став тривалий строк перебування під вартою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу суду.
Зазначається, що відповідно до ч. 3 ст. 197 Кримінально-процесуального кодексу строк тримання під вартою підозрюваного під час досудового розслідування у кримінальних справах щодо тяжких злочинів не повинен перевищувати 12 місяців. Пресслужба наголошує, що такий строк за жодних обставин не підлягає продовженню. Тому суддя змінила запобіжний захід Крупі у вигляді тримання під вартою на заставу у розмірі 20 млн грн.
«Водночас, на день постановлення ухвали підозрювана утримувалася під вартою 11 місяців, тож ухвалення цього рішення є закономірним. Більше інформації у повному тексті рішення, з яким можна буде ознайомитися за декілька днів у Єдиному державному реєстрі судових рішень, справа № 991/8915/25», – йдеться в повідомленні.
Як наголошує ВАКС, ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду упродовж п’яти днів з дня її оголошення.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід для колишньої очільниці Медико-соціальної експертної комісії Хмельницької області. Суд замінив тримання під вартою на заставу у розмірі 20 млн грн. Рішення про зміну запобіжного заходу було ухвалене після клопотання детектива НАБУ.
Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд у середу, 10 липня, продовжив до 7 вересня тримання під вартою ексочільниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупи. Також їй вдвічі зменшили розмір застави. У жовтні минулого року Крупі призначили заставу в 500 млн грн, однак після судового засідання 10 липня сума зменшилася до 56 млн грн.
