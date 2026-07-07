Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На кордоні з Румунією величезні черги: що відбувається та як це пояснює ДПСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На кордоні з Румунією величезні черги: що відбувається та як це пояснює ДПСУ
Люди годинами чекають, щоб виїхати з Українами
колаж: glavcom.ua

Найдовші черги на кордоні фіксуються у другій половині дня та вночі

На українсько-румунському кордоні люди змушені годинами чекати своєї черги на перетин. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі «Главкому» розповів про нинішню ситуацію на кордоні та роботу пунктів пропуску.

Що відбувається на кордоні із Румунією

КПП «Порубне – Сірет» – один із найзавантаженіших пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні. Від початку літа пасажири міжнародних автобусних рейсів стикаються із серйозними затримками під час проходження контролю. Перетин кордону автобусом в середньому займає від п'яти до 10 год.

Попри дію системи «єЧерга», високий сезонний пасажиропотік та збої в графіках суміжних служб створюють суттєві затори на пасажирському терміналі.

Найдовші черги фіксуються у другій половині дня та вночі, коли до пункту пропуску одночасно прибуває велика кількість транзитних рейсів до європейських аеропортів та курортів.

Уночі зафіксовано найбільші черги на кордоні
Уночі зафіксовано найбільші черги на кордоні
фото: glavcom.ua

За відгуками українських відпочивальників, румунські прикордонні органи здійснюють перевірку вкрай повільно та прискіпливо, що безпосередньо впливає на час очікування:

Оскільки люди годинами стоять у заторах без можливості залишити територію пункту пропуску, вони змушені справляти природні потреби просто за адміністративними будівлями або в кущах. Через це в зоні очікування стоїть стійкий неприємний запах, який у літню спеку стає майже нестерпним.

На румунському боці вбиральня є платною. Водночас навіть за гроші скористатися нею ввечері чи вночі неможливо, адже її зачиняють рівно о 18:00.

Заява Держприкордонслужби

Як повідомив у коментарі «Главкому» речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, загалом пасажиропотік нині дуже високий. За його словами, він традиційно починає зростати з першого дня літа. Така тенденція спостерігалася і в попередні роки.

«Черги тримаються 24 год. на добу. Вони збільшуються в залежності від динаміки пасажиропотоку. Але в будні дні кордон перетинає не менше 125 тис. громадян. Один день може переважати на виїзд з України, інший день може переважати на в'їзд в Україну. За останні два дні перевага йшла на в'їзд в Україну. Це стосується неділі та понеділка», – зазначив речник.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

За словами Демченка, у вихідні дні пасажиропотік є ще більшим, ніж у будні. Він зазначив, що в суботу було зафіксовано найвищий показник перетину державного кордону від початку літа – 147 тис.

Речник у коментарі «Главкому» додав, що станом на 9:00 найбільше скупчення транспорту на виїзд з України спостерігалося в пункті пропуску «Порубне», де в черзі перебувало майже 40 транспортних засобів. Водночас на інших пунктах пропуску, за його словами, черги були незначними або взагалі були відсутні.

Андрія Демченка підкреслив, що наразі немає підстав стверджувати, що запровадження нової європейської системи в'їзду/виїзду суттєво знизило пропускну спроможність пунктів пропуску. Він пояснив, що на оформлення кожної особи тепер витрачається дещо більше часу. Це пов'язано з необхідністю знімати відбитки пальців, фотографувати людей та вносити ці дані до нової системи разом з інформацією про паспортні документи.

Система EES

EES (Entry/Exit System) – це нова автоматизована система, яка замінила традиційні штампи в паспортах електронним обліком. Нові правила запровадили 29 країн Шенгенської зони.

EES діє для громадян країн, що не входять до ЄС (включно з Україною) та в'їжджають до Шенгенської зони на короткий термін – до 90 днів протягом 180 днів. Винятком є особи з посвідкою на проживання, громадяни та резиденти ЄС, а також власники довгострокових віз проходитимуть через окремі смуги контролю. Замість проставлення штампа в паспорті, інформація про перетин кордону тепер зберігається в електронній базі.

Під час першого перетину кордону через систему EES мандрівники повинні:

  • Сфотографуватися (фото обличчя).
  • Здати відбитки пальців (для осіб віком від 12 років).
  • На основі цих даних створюється цифровий профіль, до якого також вносяться паспортні відомості, дата та місце перетину кордону (або відмови у в’їзді).
  • Усі наступні поїздки система просто звірятиме інформацію з уже створеним профілем.

Під час перетину кордону всі пасажири повинні будуть вийти з транспорту, щоб пройти біометричну перевірку через спеціальні термінали або автомати. У разі відмови надати біометричні дані, мандрівникові можуть відмовити у в’їзді.

Найкращий час для перетину кордону

Державна прикордонна служба України радить планувати поїздки у будні дні та виїжджати зранку, коли завантаженість найменша. «У будні дні, особливо в ранкові години, черг практично немає. Більшість пунктів пропуску мають нульову чергу», – пояснив Демченко.

ДПСУ також радить перед поїздкою перевіряти завантаженість пунктів пропуску на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook.  Інформація там оновлюється кожні три години і дозволяє обрати менш завантажений маршрут.

За словами речника, найбільше скупчення транспорту зазвичай спостерігається ближче до обіду та у вечірні години, особливо у вихідні дні.

Нагадаємо, на українсько-румунському кордоні відкрили додатковий маршрут для туристичних автобусів. Рішення ухвалили через суттєве збільшення пасажиропотоку в літній період та зростання навантаження на пункти пропуску Чернівецької області.

Читайте також:

Теги: Держприкордонслужба Румунія кордон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шведська бойова група стала ядром нового підрозділу НАТО у Фінляндії
НАТО розгорнуло бойове угруповання для захисту країн Скандинавії
7 червня, 22:10
З 8 червня Державна митна служба України запускає новий етап пілотного проєкту
Митники посилюють контроль за ввезенням вживаних авто
8 червня, 17:14
БПЛА уразили поблизу Роговки в Резекненському районі
Французькі винищувачі НАТО вперше збили дрон у небі над Латвією
9 червня, 00:40
Для вступного відбору використовується шкала від 100 до 200 балів
НМТ-2026: як рахують бали і коли абітурієнти отримають результати
9 червня, 05:40
Вибух дрона у порту Румунії, 5 червня 2026 рік
Румунія просить Україну програмувати дрони на самоліквідацію у разі втрати контролю
11 червня, 21:06
Газети з прокремлівськими наративами прямували до Європи під виглядом звичайного вантажу
Російська пропаганда не доїхала до Європи: деталі інциденту на естонському кордоні
12 червня, 09:11
Черги на заправках у Росії після ударів українських дронів по нафтопереробних заводах
Удари по НПЗ обвалили виробництво бензину в Росії – Bloomberg
23 червня, 22:10
Мобільні групи цілодобово перевіряють автоцистерни та бензовози на прикордонних трасах Казахстану
У каністрах і валізах: Казахстан зупинив вивезення пального в РФ
Вчора, 01:27
Звільнений з полону воїн побачив свого сина
Звільнений з полону захисник вперше за довгий час побачив свого сина: зворушливе відео
26 червня, 15:58

Суспільство

На кордоні з Румунією величезні черги: що відбувається та як це пояснює ДПСУ
На кордоні з Румунією величезні черги: що відбувається та як це пояснює ДПСУ
Скандал між Україною та Польщею. В'ятрович пояснив, чому це шкодить Варшаві
Скандал між Україною та Польщею. В'ятрович пояснив, чому це шкодить Варшаві
Зеленський розповів про перші результати кримської операції
Зеленський розповів про перші результати кримської операції
Як діяти без Patriot? Експерт розповів, що може зупинити російську балістику
Як діяти без Patriot? Експерт розповів, що може зупинити російську балістику
Понад рік вважався зниклим без вісти. Згадаймо Романа Скобельського
Понад рік вважався зниклим без вісти. Згадаймо Романа Скобельського
На могилі Софії Мельник після скандалу встановлено новий пам'ятник
На могилі Софії Мельник після скандалу встановлено новий пам'ятник

Новини

Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua