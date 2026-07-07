На кордоні з Румунією величезні черги: що відбувається та як це пояснює ДПСУ

Люди годинами чекають, щоб виїхати з Українами

Найдовші черги на кордоні фіксуються у другій половині дня та вночі

На українсько-румунському кордоні люди змушені годинами чекати своєї черги на перетин. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі «Главкому» розповів про нинішню ситуацію на кордоні та роботу пунктів пропуску.

Що відбувається на кордоні із Румунією

КПП «Порубне – Сірет» – один із найзавантаженіших пунктів пропуску на українсько-румунському кордоні. Від початку літа пасажири міжнародних автобусних рейсів стикаються із серйозними затримками під час проходження контролю. Перетин кордону автобусом в середньому займає від п'яти до 10 год.

Попри дію системи «єЧерга», високий сезонний пасажиропотік та збої в графіках суміжних служб створюють суттєві затори на пасажирському терміналі.

Найдовші черги фіксуються у другій половині дня та вночі, коли до пункту пропуску одночасно прибуває велика кількість транзитних рейсів до європейських аеропортів та курортів.

Уночі зафіксовано найбільші черги на кордоні фото: glavcom.ua

За відгуками українських відпочивальників, румунські прикордонні органи здійснюють перевірку вкрай повільно та прискіпливо, що безпосередньо впливає на час очікування:

Оскільки люди годинами стоять у заторах без можливості залишити територію пункту пропуску, вони змушені справляти природні потреби просто за адміністративними будівлями або в кущах. Через це в зоні очікування стоїть стійкий неприємний запах, який у літню спеку стає майже нестерпним.

На румунському боці вбиральня є платною. Водночас навіть за гроші скористатися нею ввечері чи вночі неможливо, адже її зачиняють рівно о 18:00.

Заява Держприкордонслужби

Як повідомив у коментарі «Главкому» речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, загалом пасажиропотік нині дуже високий. За його словами, він традиційно починає зростати з першого дня літа. Така тенденція спостерігалася і в попередні роки.

«Черги тримаються 24 год. на добу. Вони збільшуються в залежності від динаміки пасажиропотоку. Але в будні дні кордон перетинає не менше 125 тис. громадян. Один день може переважати на виїзд з України, інший день може переважати на в'їзд в Україну. За останні два дні перевага йшла на в'їзд в Україну. Це стосується неділі та понеділка», – зазначив речник.

🇺🇦 🇷🇴Черги на кордоні з Румунією: пасажири чекають на перетин від п'яти до 10 год.



💬Як повідомив у коментарі «Главкому» речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко, загалом пасажиропотік нині дуже високий: він традиційно починає зростати з першого дня літа.



Така… pic.twitter.com/1viWd4OLQ0 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 7, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

За словами Демченка, у вихідні дні пасажиропотік є ще більшим, ніж у будні. Він зазначив, що в суботу було зафіксовано найвищий показник перетину державного кордону від початку літа – 147 тис.

Речник у коментарі «Главкому» додав, що станом на 9:00 найбільше скупчення транспорту на виїзд з України спостерігалося в пункті пропуску «Порубне», де в черзі перебувало майже 40 транспортних засобів. Водночас на інших пунктах пропуску, за його словами, черги були незначними або взагалі були відсутні.

Андрія Демченка підкреслив, що наразі немає підстав стверджувати, що запровадження нової європейської системи в'їзду/виїзду суттєво знизило пропускну спроможність пунктів пропуску. Він пояснив, що на оформлення кожної особи тепер витрачається дещо більше часу. Це пов'язано з необхідністю знімати відбитки пальців, фотографувати людей та вносити ці дані до нової системи разом з інформацією про паспортні документи.

Система EES

EES (Entry/Exit System) – це нова автоматизована система, яка замінила традиційні штампи в паспортах електронним обліком. Нові правила запровадили 29 країн Шенгенської зони.

EES діє для громадян країн, що не входять до ЄС (включно з Україною) та в'їжджають до Шенгенської зони на короткий термін – до 90 днів протягом 180 днів. Винятком є особи з посвідкою на проживання, громадяни та резиденти ЄС, а також власники довгострокових віз проходитимуть через окремі смуги контролю. Замість проставлення штампа в паспорті, інформація про перетин кордону тепер зберігається в електронній базі.

Під час першого перетину кордону через систему EES мандрівники повинні:

Сфотографуватися (фото обличчя).

Здати відбитки пальців (для осіб віком від 12 років).

На основі цих даних створюється цифровий профіль, до якого також вносяться паспортні відомості, дата та місце перетину кордону (або відмови у в’їзді).

Усі наступні поїздки система просто звірятиме інформацію з уже створеним профілем.

Під час перетину кордону всі пасажири повинні будуть вийти з транспорту, щоб пройти біометричну перевірку через спеціальні термінали або автомати. У разі відмови надати біометричні дані, мандрівникові можуть відмовити у в’їзді.

Найкращий час для перетину кордону

Державна прикордонна служба України радить планувати поїздки у будні дні та виїжджати зранку, коли завантаженість найменша. «У будні дні, особливо в ранкові години, черг практично немає. Більшість пунктів пропуску мають нульову чергу», – пояснив Демченко.

ДПСУ також радить перед поїздкою перевіряти завантаженість пунктів пропуску на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook. Інформація там оновлюється кожні три години і дозволяє обрати менш завантажений маршрут.

За словами речника, найбільше скупчення транспорту зазвичай спостерігається ближче до обіду та у вечірні години, особливо у вихідні дні.

Нагадаємо, на українсько-румунському кордоні відкрили додатковий маршрут для туристичних автобусів. Рішення ухвалили через суттєве збільшення пасажиропотоку в літній період та зростання навантаження на пункти пропуску Чернівецької області.