На західному кордоні України побільшало черг: де найбільше

Число тих, хто виїхав з України, збільшилося з 348 тис. до 365 тис.

Упродовж 4-10 липня пасажиропотік через західний кордон України зріс ще на 1,2% і сягнув 734 тис. осіб після підвищення на 6% тижнем раніше. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

При цьому кількість перетинів кордону на в'їзд і виїзд майже зрівнялася. За даними Держприкордонслужби, число тих, хто виїхав з України, збільшилося з 348 тис. до 365 тис., тоді як кількість в'їздів скоротилася з 377 тис. до 369 тис.

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Водночас через пункти пропуску проїхали 139 тис. транспортних засобів проти 138 тис. тижнем раніше, а кількість автомобілів із гуманітарною допомогою зменшилася з 434 до 371.

Станом на 9:00 неділі найбільше легкових автомобілів очікували на перетин кордону з Польщею у пункті пропуску «Краківець» – 40 автомобілів.

До слова, на українсько-румунському кордоні люди змушені годинами чекати своєї черги на перетин. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі «Главкому» розповів про нинішню ситуацію на кордоні та роботу пунктів пропуску.

Як повідомлялося, на українсько-румунському кордоні відкрили додатковий маршрут для туристичних автобусів. Рішення ухвалили через суттєве збільшення пасажиропотоку в літній період та зростання навантаження на пункти пропуску Чернівецької області.