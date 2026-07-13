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Прикордонники попередили про обмеження руху на кордоні з Молдовою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Прикордонники попередили про обмеження руху на кордоні з Молдовою
До завершення робіт можливі призупинення пропуску транспортних засобів через пункт пропуску
фото: Могилів-Подільський прикордонний загін/Facebook

Прикордонники назвали альтернативні маршрути через пункти пропуску

Сьогодні, 13 липня, з 12:00 у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Могилів-Подільський – Отач» на молдовській стороні проводитимуться ремонтні роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу України.

За даними прикордонників, до завершення робіт можливе призупинення пропуску транспортних засобів через зазначений пункт пропуску.

«Просимо громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати альтернативні маршрути через пункти пропуску: «Бронниця – Унгурь»; «Сокиряни – Окниця», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, упродовж 4-10 липня пасажиропотік через західний кордон України зріс ще на 1,2% і сягнув 734 тис. осіб після підвищення на 6% тижнем раніше. При цьому кількість перетинів кордону на в'їзд і виїзд майже зрівнялася. За даними Держприкордонслужби, число тих, хто виїхав з України, збільшилося з 348 тис. до 365 тис., тоді як кількість в'їздів скоротилася з 377 тис. до 369 тис.

До слова, на українсько-румунському кордоні люди змушені годинами чекати своєї черги на перетин. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі «Главкому» розповів про нинішню ситуацію на кордоні та роботу пунктів пропуску.

Зауважимо, на українсько-румунському кордоні відкрили додатковий маршрут для туристичних автобусів. Рішення ухвалили через суттєве збільшення пасажиропотоку в літній період та зростання навантаження на пункти пропуску Чернівецької області.

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Теги: Держприкордонслужба прикордонники кордон Молдова

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