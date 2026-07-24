Прикордонники зірвали масштабний танковий прорив Росії на Донеччині

Під час відбиття штурму було знищено дев'ять танків, дві бронемашини, три установки «Град» та ліквідовано десятки окупантів

На Добропільському напрямку російські війська здійснили одну з наймасштабніших за останній час спроб танкового прориву. Прикордонники підрозділу «Фенікс» у взаємодії із суміжними підрозділами заявили, що зірвали ворожий наступ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну прикордонну службу.

За інформацією підрозділу, під час бою українські військові знищили дев'ять російських танків, дві бронемашини та три реактивні системи залпового вогню «Град». Також, як стверджують прикордонники, було ліквідовано кілька десятків російських військових. Опубліковане відео, за даними ДПСУ, зафіксувало ураження російської бронетехніки та наслідки невдалої спроби прориву.

⚡️ На Добропільському напрямку окупанти здійснили одну з наймасштабніших за останній час спроб танкового прориву. Прикордонники «Феніксу» у взаємодії із суміжниками зірвали її.



Знищено 9 танків, 2 бронемашини, 3 установки «град» та кілька десятків окупантів. pic.twitter.com/ITthwPuZSi — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) July 24, 2026 Українські захисники зупинили спробу прориву

Знищення техніки є частиною системної роботи українських підрозділів із руйнування російської логістики. У червні українські військові взяли під вогневий контроль основні маршрути постачання окупантів у Донецьку та на його околицях, чим ускладнили постачання особового складу та техніки.

Крім цього, раніше бійці прикордонного підрозділу «Стрікс» знищили рідкісний російський розвідувальний безпілотник «Скат 450М» вартістю близько 400 тисяч доларів. За даними ДПСУ, за час повномасштабної війни Сили оборони збили не більше 20 таких апаратів.