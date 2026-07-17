Митниця запускає нові правила пропуску на кордоні для частини транспорту

Держмитслужба запроваджує пріоритетний пропуск для вантажівок

В Україні розпочалося тестування оновленого механізму роботи електронної системи єЧерга для вантажного транспорту масою понад 3,5 тонни. Нові правила, що передбачають прискорене проходження кордону для певних категорій перевізників, впроваджують на всіх профільних пунктах пропуску країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу України.

Отож, з 17 липня 2026 року з 9:00 в системі «єЧерга» розпочалося тестування нового механізму визначення пріоритетності для вантажних транспортних засобів, що перетинають державний кордон. Він передбачає пріоритетний пропуск окремих категорій перевізників, що має прискорити перетин державного кордону для компаній, які користуються митними спрощеннями.

Хто отримає пріоритет на кордоні

Оновлені правила спрямовані на підтримку прозорого бізнесу та спрощення логістичних процедур. Першочергове право на перетин кордону під час формування електронної черги відтепер надається:

підприємствам, які мають офіційний статус авторизованого економічного оператора (АЕО). Наразі такий статус в Україні мають 128 компаній;

перевізникам, які здійснюють транспортування вантажів за транзитними деклараціями Т1 або із застосуванням книжки МДП (TIR).

Перевірка наявності відповідних статусів та документів здійснюється в автоматичному режимі. Це стало можливим завдяки повній інтеграції внутрішніх інформаційних систем митної служби з базою єЧерги.

Як працюватиме принцип «3:5»

Для забезпечення балансу між усіма учасниками руху розробники інтегрували спеціальний пропорційний алгоритм пропуску:

спочатку кордон проходять 5 вантажних автомобілів на загальних умовах (без пріоритетного статусу);

після цього право на перетин отримують 3 транспортні засоби, які мають право на першочергове оформлення.

За оцінкою Держмитслужби, такий підхід стимулюватиме бізнес отримувати офіційні митні спрощення та підвищить загальну швидкість оформлення вантажів. Поточний тестовий режим допоможе фахівцям оцінити вплив нововведення на завантаженість пропускних пунктів.

Водночас митники попереджають про можливі затримки на південному напрямку. Так, на пункті пропуску «Могилів-Подільський – Отач» на кордоні з Молдовою очікується уповільнення руху транспорту через початок ремонтних робіт на молдовській стороні. Перевізникам радять врахувати цю інформацію під час планування маршрутів.

Нагадаємо, в червні закарпатські митники запобігли незаконному вивезенню до Угорщини запчастини, яка за зовнішніми ознаками схожа на шасі військового літака. Незвичну металеву конструкцію без маркування виявили у мікроавтобусі 44-річного громадянина України, який не мав жодних дозвільних документів на її переміщення. Матеріали за фактом можливого правопорушення митниця передала до правоохоронних органів.