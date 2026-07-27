Уряд повторно схвалив проєкт нового Митного кодексу

Голова уряду: Розраховую на ефективну та продуктивну роботу над документом разом із народними депутатами

Корецький: Це один із ключових законопроєктів у процесі європейської інтеграції

Сьогодні, 27 липня, Кабмін повторно схвалив проєкт Митного кодексу і подав його до Верховної Ради. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Сергія Корецького.

«Це один із ключових законопроєктів у процесі європейської інтеграції. Розраховую на ефективну та продуктивну роботу над документом разом із народними депутатами щодо кожної його норми», – йдеться у повідомленні.

За словами Корецького, нова редакція Митного кодексу має забезпечити трансформацію української митниці на сучасний безпековий кордон європейського зразка.

Нагадаємо, у травні Кабінет міністрів погодив проєкт нового Митного кодексу, який імплементує європейське митне законодавство.

До слова, 10 квітня 2026 року Кабінет міністрів України офіційно призначив Ореста Мандзія головою Державної митної служби. Його кандидатура була відібрана за результатами відкритого конкурсу, який завершився наприкінці березня.

Зауважимо, у квітні повідомлялося, що нова редакція Митного кодексу передбачатиме наділення митних органів правоохоронними функціями.