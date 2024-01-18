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У котельні школи загинула жінка: РФ атакувала Чугуїв та Куп’янськ (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У котельні школи загинула жінка: РФ атакувала Чугуїв та Куп’янськ (фото)
У котельні школи в Чугуєві загинула жінка
фото: Сергій Болвінов/Facebook

Унаслідок обстрілу є загиблі

Російські війська вдарили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківщині. Удар припав на будівлю школи у Чугуєві та багатоповерхівку у Куп'янську. Є жертви.

«Окупанти влучили у багатоквартирний житловий будинок. Внаслідок обстрілу загинула 57-річна жінка. Зазнали поранень 57-річний та 61-річний чоловіки», – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

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Також унаслідок атаки по школі в Чугуєві  загинула жінка, повідомив начальник у слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
«61-річна жінка працювала в шкільній котельні і під час обстрілу була всередині цього приміщення. Ворог атакував близько десятої вечора двома ракетами. Одна з них поцілила в землю біля будівлі, де навчалися молодші класи. Інша – в основний одноповерховий корпус.
Постраждали також дві жінки та чоловіка. Серед них – шкільний сторож з контузією та місцева мешканка 82-х років з гострою реакцією на стрес», – зазначив Болвінов.

Нагадаємо, триває 694-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Найбільше боїв було на Лиманському та Авдіївському напрямках. На Запорізькому напрямку ворог не проводив атак. 

Читайте також: На Харківщині РФ влучила в гімназію, Херсонщина оговтується від атаки: ситуація в регіонах
Теги: окупанти війна Харківщина ракета Олег Синєгубов ворог

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