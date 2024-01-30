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Зеленський зустрівся з ексгенсеком НАТО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський зустрівся з ексгенсеком НАТО
Зеленський подякував Расмуссену за увагу до питань безпеки та євроатлантичної інтеграції України
фото з відкритих джерел

Зеленський відзначив важливість Спільної декларації про підтримку України, яку країни Групи семи схвалили на саміті НАТО

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, який перебуває в Україні з візитом. Про це повідомляється на сайті глави держави.

«Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО у 2009–2014 роках, головою – засновником компанії Rasmussen Global Андерсом Фогом Расмуссеном, який перебуває в нашій країні з візитом», – йдеться у повідомленні.

Глава держави подякував Расмуссену за увагу до питань безпеки та євроатлантичної інтеграції України. Він відзначив важливість Спільної декларації про підтримку України, яку країни Групи семи схвалили на саміті НАТО у Вільнюсі, і наголосив на необхідності укладення двосторонніх угод про безпекові зобов’язання відповідно до цієї декларації. Перша така угода вже підписана з Великою Британією, тривають переговори щодо укладення відповідних документів із низкою інших країн.

«Дякую вашій з Андрієм Єрмаком групі за допомогу у створенні проєкту Київського безпекового договору, який ліг в основу Вільнюської декларації та передбачає такі серйозні безпекові зобовʼязання. Вже маємо перші результати: з Великою Британією підписано дуже важливий безпековий документ. Триває робота з іншими державами. Сподіваюся на результат найближчим часом», – зазначив президент.

Зі свого боку, ексгенсек Альянсу відзначив зусилля Володимира Зеленського, завдяки якому ситуація в Україні залишається в топі світового порядку денного.

Расмуссен та Єрмак розповіли про плани щодо роботи міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України.

Зеленський висловив сподівання, що робоча група сприятиме інтеграції нашої країни у євроатлантичний безпековий простір. За його словами, Україна як майбутній член НАТО зможе значно посилити потенціал Альянсу, оскільки українська армія має неоціненний досвід ведення повномасштабної війни проти Росії.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив позицію офіційного Вашингтона, що Україна обов’язково стане членом Північноатлантичного альянсу.

До слова, у НАТО відчувають почуття провини перед Києвом, оскільки допустили початок війни в Україні.

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Теги: НАТО Володимир Зеленський війна

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