Родичка священника УПЦ МП коригувала ворожий вогонь по Покровську – СБУ

Правоохоронці зауважують, що жінки обходили місцевість у районі Покровська та приховано фіксували локації Сил оборони

ФСБ завербувала родичку місцевого священика УПЦ МП – через прокремлівський телеграм-канал та наказала шпигувати за ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала двох інформаторок російських спецслужб, які діяли на Донеччині. Зловмисниці розвідували локації Сил оборони та коригували повітряні атаки росіян. Як передає «Главком», про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що найбільше ворога цікавили координати українських військ та маршрути руху важкого озброєння на найгарячішому напрямку фронту – Покровському.

За матеріалами справи, ворожими агентками виявилися мешканки Покровська віком 22 і 24 роки.

«Спочатку ФСБ завербувала молодшу з них – родичку місцевого священика УПЦ МП – через прокремлівський телеграм-канал та наказала шпигувати за українськими оборонцями. Згодом ворожа поплічниця отримала завдання залучити до підривної діяльності й інших місцевих мешканців та «завербувала» свою знайому», – йдеться у заяві.

фото: СБУ

Правоохоронці зауважують, що жінки обходили місцевість у районі Покровська та приховано фіксували локації Сил оборони.

«Зібрані відомості відправляли текстовими та графічними повідомленнями російським кураторам через месенджер. Після розвідувальних вилазок поблизу східного фронту ФСБ «замовила» агенткам підпал військової автівки», – йдеться у заяві.

СБУ затримала інформаторок та вилучила телефони, які вони використовували у розвідувально-підривній діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігуранткам про підозру. Зловмисниці перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки запобігла спробі росіян здійснити серію вибухів у Вінниці. За результатами спецоперації затримано трьох агентів російської воєнної розвідки (ГРУ), які готувались підірвати авто ЗСУ та адмінбудівлю поліції. Як передає «Главком», про це повідомляє СБУ.

Як встановило розслідування, спочатку фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під авто українського воїна, якого окупанти сподівалися ліквідувати дистанційно.

Також на Донеччині контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента ФСБ. Ним виявився 58-річний протоієрей Покровського вікаріатства Московської церкви в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що клірик був завербований ФСБ через свою доньку, яка живе в Росії. Раніше вона писала листа очільнику Кремля Володимиру Путіну на отримання російського громадянства для її матері та сестри з України.