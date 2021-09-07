Житель Полтави викрав електросамокат і втопив у ванній

За місяць у Полтаві двоколісний транспорт намагалися викрасти 69 разів

У Полтаві чоловік викрав електросамокат, а потім намагався втопити його у ванні своєї квартири. За місяць у місті двоколісні намагалися викрасти 69 разів, але приховати свої сліди таким чином намагаються вперше, повідомляє «Полтавське телебачення».

«Вийшло так, що наша група приїхала на місце, де знаходить трекер цього самокату. Вони почали обшукувати територію та побачила, що з під’їзду чоловік вивозить цей самокат. Як з’ясовувалося чоловік притяг самокат додому, набрав повну ванну води та намагався втопити цей самокат», – розповіла менеджерка зв’язків з громадськістю охоронної служби Юлія Вербицька.

Окрім того, що чоловік намагався викрасти самокат, а потім втопити його. Зловмисник ще й затопив сусідів.

«Є залиття квартири, ми швидко зреагували та перекрили воду. Волога потрапила поверхом нижче. Але мешканці все з’ясували самостійно й жодних проблем немає», – сказав голова правління ОСББ «Альтанка 4» Сергій Машковський.

Наразі самокат вже доступний для катання.

«Зловмисника відразу знайшли завдяки охоронній службі. З самокатом все добре, він не потонув. Ми провели техогляд, й на ньому вже катаються», – повідомила представниця компанії Анастасія Рафалюк.

На виклики про ймовірне викрадення приїжджає й поліція. Вони встановлюють особу та відкривають кримінальне провадження за фактом крадіжки. А ось в інших містах, наприклад у Львові, таких проблем не виникає.

«Випадки крадіжок поодинокі. Буває таке, що люди їх залишають в недозволених зонах, можуть запхати в під’їзд або туди, де їх не буде видно. Це можуть бути й кущі, і річка», – співвласник компанії з прокату самокатів у Львові Олег Білий.

Наразі у Полтаві 150 електросамокатів, які можна взяти на прокат. На кожному з них є GPS-трекери за допомогою, якого видно коли до самоката торкаються або намагаються відкотити.

Раніше у Києві хлопець скинув електросамокат із даху.

Нещодавно в Києві пішоходи, обурені небезпечною їздою електросамокатів на пішохідних доріжках, а також тим, що користувачі залишають цей транспорт посеред тротуарів, скидали електросамокати на купу на узбіччі.

У ніч на 26 липня на Петрівській алеї в Печерському районі столиці невідомі скинули з моста електросамокат на автомобіль, який проїжджав унизу.

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