Росія заочно засудила кінопродюсера Роднянського за «фейки» про армію

Олександр Роднянський народився в Києві, в Україні відомий як продюсер, дотичний до створення «1+1». Понад 20 років був одним із найвпливовіших діячів російського кіно

Сторона обвинувачення просила засудити Роднянського до 9,5 року позбавлення волі

Басманний районний суд столиці Росії Москви заочно засудив продюсера Олександра Роднянського до восьми з половиною років колонії у справі про поширення так званих «фейків» про російську армію «за мотивами політичної ненависті». Про це повідомляє «Медіазона».

Приводом для кримінальної справи проти Роднянського стали чотири антивоєнні публікації. Сторона обвинувачення просила засудити Роднянського до 9,5 року позбавлення волі. Сам Роднянський попросив свого адвоката не подавати до суду матеріали.

Олександр Роднянський народився в Києві, в Україні відомий як продюсер, дотичний до створення «1+1». Понад 20 років він є одним із найвпливовіших діячів російського кіно. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну він виїхав із Росії і відкрито висловлюється проти війни. У жовтні 2022 року міністерство юстиції РФ оголосило Роднянського «іноземним агентом».

Нагадаємо, Басманний районний суд Москви заочно заарештував українського кінопродюсера Олександра Роднянського у справах про поширення «фейків» про російську армію (стаття 207.3 КК РФ).

Також у листопаді минулого року на Роднянського написав донос у російські правоохоронні органи відомий російський режисер, ім'я якого не називається. До слова, Роднянский, який довгий час жив та працював в Росії, але з початком агресії РФ виїхав звідти, розповів, які настрої нині панують в Москві: багатьох тягають на допити.