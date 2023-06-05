Журналіст Vesti.ua розбещував неповнолітніх? Редакція видання зробила заяву

На даний момент Тарас Козуб, який за інформацією ЗМІ розбещував неповнолітніх хлопчиків, вже не є співробітником видання Vesti.ua

Затриманим журналістом, якого підозрюють у розбещені двох 15-річних хлопців, ймовірно є співробітник видання «Весті» Тарас Козуб. Редакція опублікувала офіційну відповідь та зазначила, що Тарас Козуб вже не є співробітником видання.

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«На даний момент ця особа не є співробітником редакції Vesti.ua. Ініціатором розірвання трудових відносин виступила редакція, оскільки дії колишнього співробітника, які інкримінуються йому правоохоронними органами, є категорично неприйнятними для подальшого трудового співробітництва», – йдеться у повідомленні.

Редакція наголосила, що не здійснює контроль за особистим життям своїх співробітників, тому «оприлюднені факти стали шоком для всіх працівників та керівництва редакції.

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«Ми закликаємо не ототожнювати поведінку одного співробітника з колективом Vesti.ua. Поведінка одного співробітника не відображає цінностей та моральних принципів, якими керується наша редакція», – наголосили журналісти.

Також у повідомленні зазначено, що редакція Vesti.ua підтримує повне та об'єктивне розслідування справи та готова надати необхідну допомогу слідству в рамках закону, а також закликає читачів та громадську думку залишатися об'єктивними, надаючи правоохоронним органам можливість завершити незалежне розслідування.

Звернення редакції скріншот

Нагадаємо, що за даними правоохоронців, жертвами кривдника стали двоє 15-річних хлопців. У ході проведення слідчих дій поліцейські встановили, що чоловік неодноразово зв’язувався з хлопцями по телефону та назначав зустріч у власній квартирі, після чого вчиняв відносно дітей розпусні дії та надавав грошову винагороду. Разом з тим, на флеш-накопичувачі фігурант зберігав фото- та відеоматеріали з дитячою порнографією, котрі завантажував з мережі Інтернет. За скоєне наступні вісім років фігурант може провести у в’язниці.

Оболонський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 214 720 грн. Санкція найбільш тяжкої статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Окрім того, у слідчих є підстави вважати, що фігурант може бути причетним ще до низки аналогічних злочинів.

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Затриманим журналістом, якого підозрюють у розбещені двох 15-річних хлопців, ймовірно є співробітник видання «Весті» Тарас Козуб.