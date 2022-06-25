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    Політика

    Байден їде на саміти G7 і НАТО

    На саміті можуть обговорити розширення військової допомоги Києву - Байден їде на саміти G7 і НАТО
    На саміті можуть обговорити розширення військової допомоги Києву
    фото з відкритих джерел

    Президент США вирушає в Європу

    Президент США Джо Байден в суботу відправляється в Європу для участі в самітах G7 і НАТО. У поїздці до глави Білого дому приєднається держсекретар США Ентоні Блінкен. Про це повідомляє Washington Post.

    Зустріч лідерів G7 пройде 26-28 червня в замку Ельмау в німецькій Баварії.

    Саміт НАТО відбудеться 28-30 червня в Мадриді. Однією з ключових тем обох заходів, як очікується, стане вторгнення Росії в Україну, а також вступ Фінляндії і Швеції в НАТО.

    На саміті можуть обговорити розширення військової допомоги Києву. Лідери G7 також обговорять посилення санкцій, інфляцію і продовольчу кризу.

    У рамках поїздки у Байдена заплановані двосторонні зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом і іспанським королем Філіпом.

    Нагадаємо, країни Балтії вимагають: саміт НАТО має стати холодним душем для Росії.

    Як очікується, на саміті НАТО Штати оголосять важливі кроки для захисту Європи.

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    Теги: росія окупанти США НАТО саміт війна Україна Педро окупація Ентоні Блінкен #stoprussia
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    Байден їде на саміти G7 і НАТО