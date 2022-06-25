Байден їде на саміти G7 і НАТО
Президент США вирушає в Європу
Президент США Джо Байден в суботу відправляється в Європу для участі в самітах G7 і НАТО. У поїздці до глави Білого дому приєднається держсекретар США Ентоні Блінкен. Про це повідомляє Washington Post.
Зустріч лідерів G7 пройде 26-28 червня в замку Ельмау в німецькій Баварії.
Саміт НАТО відбудеться 28-30 червня в Мадриді. Однією з ключових тем обох заходів, як очікується, стане вторгнення Росії в Україну, а також вступ Фінляндії і Швеції в НАТО.
На саміті можуть обговорити розширення військової допомоги Києву. Лідери G7 також обговорять посилення санкцій, інфляцію і продовольчу кризу.
У рамках поїздки у Байдена заплановані двосторонні зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом і іспанським королем Філіпом.
Нагадаємо, країни Балтії вимагають: саміт НАТО має стати холодним душем для Росії.
Як очікується, на саміті НАТО Штати оголосять важливі кроки для захисту Європи.