Байден їде на саміти G7 і НАТО

На саміті можуть обговорити розширення військової допомоги Києву

Президент США вирушає в Європу

Президент США Джо Байден в суботу відправляється в Європу для участі в самітах G7 і НАТО. У поїздці до глави Білого дому приєднається держсекретар США Ентоні Блінкен. Про це повідомляє Washington Post.

Зустріч лідерів G7 пройде 26-28 червня в замку Ельмау в німецькій Баварії.

Саміт НАТО відбудеться 28-30 червня в Мадриді. Однією з ключових тем обох заходів, як очікується, стане вторгнення Росії в Україну, а також вступ Фінляндії і Швеції в НАТО.

На саміті можуть обговорити розширення військової допомоги Києву. Лідери G7 також обговорять посилення санкцій, інфляцію і продовольчу кризу.

У рамках поїздки у Байдена заплановані двосторонні зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом і іспанським королем Філіпом.

Нагадаємо, країни Балтії вимагають: саміт НАТО має стати холодним душем для Росії.

Як очікується, на саміті НАТО Штати оголосять важливі кроки для захисту Європи.

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